  • Edifici d'Andorra Telecom. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Tancament de l'exercici 2025

Andorra Telecom eleva el benefici fins a 29,2 milions d’euros i amplia la seva cobertura amb inversions en xarxa

La telefonia mòbil de contracte ha crescut un 5,7%, amb més de 5.000 noves línies, mentre que l’internet fix ha augmentat fins a un 2,7%

Andorra Telecom ha tancat el 2025 amb ingressos de 84,5 milions d’euros i un benefici net de 29,2 milions, una xifra superior a la de l’any anterior. El resultat d’explotació s’ha situat en 29 milions. Durant l’exercici, la companyia ha destinat 11,8 milions d’euros a inversions, centrades en el reforç de les xarxes i la millora dels serveis. En aquest context, la telefonia mòbil de contracte ha crescut un 5,7%, amb més de 5.000 noves línies, mentre que l’internet fix ha augmentat un 2,7%.

Pel que fa a la infraestructura, s’ha completat el desplegament de la tecnologia 10GPON, la qual incrementa la capacitat de la fibra, i s’han substituït routers per equips més eficients. La cobertura 5G arriba ja al 91% de la població i s’han ampliat les tarifes amb opcions de roaming i eSIM.

El benefici net s’enfila fins als 29,2 milions mentre la companyia consolida inversions, amplia la cobertura 5G i reforça l’aposta per la innovació digital

En l’àmbit de la innovació, l’operadora ha entrat al capital d’Internxt amb l’objectiu d’explorar nous serveis digitals vinculats a la privacitat i al núvol, amb la voluntat d’ampliar l’oferta tant per a empreses com per a la ciutadania. Aquesta línia s’emmarca en l’estratègia de transformació digital de la companyia.

La valoració dels clients ha millorat fins a situar-se en 8,06. Durant l’any, el servei d’atenció ha gestionat 136.000 trucades, s’han registrat més de 70.000 visites a la botiga i les gestions digitals a través de l’app i el web han arribat a les 337.000, un 12% més que el 2024.

Entre els projectes en curs destaca la nova seu corporativa Node, prevista per al 2026, que incorporarà criteris d’eficiència energètica i permetrà centralitzar serveis. Paral·lelament, la companyia ha impulsat iniciatives ambientals, com la incorporació d’indicadors de petjada de carboni a les factures, així com accions de sensibilització i programes educatius que han arribat a més de 4.700 persones i han implicat 170 joves en activitats tecnològiques.

El 72% dels clients d’Andorra Telecom utilitzen serveis digitals mentre l’app es consolida com a principal canal

