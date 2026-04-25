Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El CEO d'Andbank, Carlos Aso, durant la presentació de resultats del 2025. | Marvin Arquíñigo
Agències
Desinformació en matèria financera

Andbank vol formar entre 600 i 1.000 persones l’any en educació financera, aspecte en el qual ja ha fet 47 sessions

El CEO de l'entitat adverteix que la manca de cultura financera és un problema estructural que afecta no només Andorra sinó el conjunt d'Europa

El CEO d’Andbank, Carlos Aso, ha situat l’educació financera com una de les prioritats estratègiques i socials de l’entitat, amb l’objectiu d’arribar a formar entre 600 i 1.000 persones cada any. Així, ha detallat que durant els últims tres anys el banc ha dut a terme 47 sessions formatives que han permès impactar un total de 1.230 persones, una xifra que serveix de base per fixar els objectius futurs. En aquest sentit, la voluntat d’enguany és d’arribar a fer la meitat de les formacions de l’acumulat dels últims tres anys.

“Hauríem d’impactar les 600 persones cada any. Entre 600 i 1.000 cada any d’impacte”, ha afirmat Aso, qui considera aquestes xifres un llindar realista per consolidar el programa de formació. Les sessions s’han desplegat en diversos àmbits, des d’empreses fins a entitats privades i institucions públiques, amb l’objectiu d’arribar a públics molt diversos. El banc ha treballat amb organitzacions del país i també ha impulsat accions divulgatives pròpies per apropar conceptes financers a la ciutadania. En aquest sentit, per l’any 2026 plantegen centrar esforços en escoles i instituts, una proposta que, de moment, queda sobre la taula.

Andbank incrementa els seus beneficis un 10% respecte a l’any 2024, arribant a enfilar-se fins als 50,6 milions d’euros

Llegir
Manca de coneixement financer

Aso ha advertit que la manca de cultura financera és un problema estructural que afecta no només Andorra sinó el conjunt d’Europa. En aquest sentit, ha assegurat que “el 90%” de la població està desinformada en matèria financera. El directiu atribueix aquesta situació al fet que conceptes econòmics bàsics no s’han incorporat tradicionalment al sistema educatiu. Des del funcionament de la TAE i la TIR, les hipoteques fins al cost real dels diners, elements que considera clau per evitar decisions financeres errònies.

Amb tot, el CEO d’Andbank defensa que una millor educació financera ajudaria a prevenir situacions en què els ciutadans assumeixen productes o inversions sense entendre’n realment els riscos o la rendibilitat. En relació amb això, ha apuntat que molts productes poden semblar atractius en aparença, però no ho són en la pràctica si no s’entenen bé els seus mecanismes.

De cara als pròxims anys, Andbank preveu mantenir i ampliar aquestes iniciatives, combinant accions presencials amb continguts digitals i reforçant la presència en empreses i centres educatius. L’objectiu, segons Aso, és generar un impacte sostingut en el temps i contribuir a una societat amb més capacitat de decisió financera, informa l’ANA.

Comparteix
Notícies relacionades
El primer trimestre del 2026 deixa 23 establiments menys amb una caiguda del ritme de creació empresarial
La societat 5.0 i les tecnologies com a eines per tenir cura de la població envellida, l’eix de les Jornades INNTEC
El comerç al detall registra una caiguda del 13,5% de les vendes arran del tancament de l’RN20 per l’esllavissada

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Economia
El primer trimestre del 2026 deixa 23 establiments menys amb una caiguda del ritme de creació empresarial
  • Economia, Societat
La societat 5.0 i les tecnologies com a eines per tenir cura de la població envellida, l’eix de les Jornades INNTEC
  • Economia
El comerç al detall registra una caiguda del 13,5% de les vendes arran del tancament de l’RN20 per l’esllavissada
Entrevistes destacades
Núria Segués
Consellera general de Concòrdia
Laia Moliné
Consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata
Mariona Cadena
Secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu