Andbank vol formar entre 600 i 1.000 persones l’any en educació financera, aspecte en el qual ja ha fet 47 sessions

El CEO d’Andbank, Carlos Aso, ha situat l’educació financera com una de les prioritats estratègiques i socials de l’entitat, amb l’objectiu d’arribar a formar entre 600 i 1.000 persones cada any. Així, ha detallat que durant els últims tres anys el banc ha dut a terme 47 sessions formatives que han permès impactar un total de 1.230 persones, una xifra que serveix de base per fixar els objectius futurs. En aquest sentit, la voluntat d’enguany és d’arribar a fer la meitat de les formacions de l’acumulat dels últims tres anys.
“Hauríem d’impactar les 600 persones cada any. Entre 600 i 1.000 cada any d’impacte”, ha afirmat Aso, qui considera aquestes xifres un llindar realista per consolidar el programa de formació. Les sessions s’han desplegat en diversos àmbits, des d’empreses fins a entitats privades i institucions públiques, amb l’objectiu d’arribar a públics molt diversos. El banc ha treballat amb organitzacions del país i també ha impulsat accions divulgatives pròpies per apropar conceptes financers a la ciutadania. En aquest sentit, per l’any 2026 plantegen centrar esforços en escoles i instituts, una proposta que, de moment, queda sobre la taula.
Manca de coneixement financer
Aso ha advertit que la manca de cultura financera és un problema estructural que afecta no només Andorra sinó el conjunt d’Europa. En aquest sentit, ha assegurat que “el 90%” de la població està desinformada en matèria financera. El directiu atribueix aquesta situació al fet que conceptes econòmics bàsics no s’han incorporat tradicionalment al sistema educatiu. Des del funcionament de la TAE i la TIR, les hipoteques fins al cost real dels diners, elements que considera clau per evitar decisions financeres errònies.
Amb tot, el CEO d’Andbank defensa que una millor educació financera ajudaria a prevenir situacions en què els ciutadans assumeixen productes o inversions sense entendre’n realment els riscos o la rendibilitat. En relació amb això, ha apuntat que molts productes poden semblar atractius en aparença, però no ho són en la pràctica si no s’entenen bé els seus mecanismes.
De cara als pròxims anys, Andbank preveu mantenir i ampliar aquestes iniciatives, combinant accions presencials amb continguts digitals i reforçant la presència en empreses i centres educatius. L’objectiu, segons Aso, és generar un impacte sostingut en el temps i contribuir a una societat amb més capacitat de decisió financera, informa l’ANA.