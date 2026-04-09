El Grup Andbank incrementa els seus beneficis un 10% respecte a l’any 2024, arribant als 50,6 milions d’euros

50,6 milions d’euros, aquest ha estat el benefici amb el qual el Grup Andbank ha tancat l’any 2025, una xifra que suposa un increment del 10% respecte al 2024. D’aquesta xifra, les filials internacionals han aportat 40 milions, mentre que el 10 restant ha estat per part d’Andorra. A més, el marge ordinari del Grup ha incrementat un 9,1% fins a 319 milions d’euros i el marge d’explotació un 7,8% fins als 77 milions d’euros.
En aquest sentit, el CEO del Grup, Carlos Aso, ha destacat que aquest és el quart any consecutiu “amb doble dígit de creixement de benefici” i ha subratllat que amb el 10% “som el banc que més ha incrementat el seu benefici passant de 46,02 a 50 milions d’euros”. Seguidament, Aso ha valorat el treball que des de fa més de quinze anys s’està fent des d’Andbank per internacionalitzar el banc. “Vam ser pioners i avui estem recollint 40 milions de fruits”, ha dit.
Per països, Espanya ha aportat 24 milions d’euros al benefici del Grup, Andorra 10 milions d’euros, Mònaco 8,5 milions i Luxemburg 7 milions d’euros. El milió d’euros restant pertany a la resta de països. En aquest context, Aso ha apuntalat que el fet que “el nostre benefici vingui de la part internacional és una molt bona notícia per Andorra”, ha afirmat, tot indicant que el país “es pot beneficiar perquè no necessitem ser agressius amb els preus”. En aquesta línia, el CEO ha posat en relleu que guanyar fora permet invertir a Andorra sense dependre de “cobrar comissions” als clients del país.
Pel que fa al volum de negoci, aquest ha assolit els 66.150 milions d’euros, amb un increment record de 13.788 milions, un 26,3% més que l’any passat. Els actius sota gestió van créixer un 26,8% fins als 61.969 milions d’euros, és a dir, 13.080 milions d’euros més, i la inversió creditícia va augmentar un 20,4%, fins als 4.181 milions d’euros. La captació de nou negoci ha sumat un volum d’actius de 10.187 milions d’euros, un 30,6% més i la revalorització de les carteres dels clients -amb una mitjana del 5,9%- 2.894 milions d’euros.
Així, Espanya es posiciona com el principal motor del creixement, amb un increment de 33,9% assolint 40.261 milions d’euros. A Andorra, el banc ha incrementat el volum de negoci un 15,7%, fins als 7.621 milions d’euros i la inversió creditícia un 23%, assolint els 1.272 milions.
De cara al 2026, des d’Andbank tenen “bones perspectives” per “continuar expandint la marca fora d’Andorra. Com s’ha esmentat, la presencia a Espanya és ampliar amb seus arreu de totes les comunitats autònomes amb un total de 30 oficines. Així doncs, l’objectiu per enguany és “mantenir les taxes de creixement dels darrers anys”, ha assegurat Aso, qui ha confirmat que en aquests tres mesos d’any el banc ha ingressat 2.600 milions d’euros “de “diners nous” i, en el cas de continuar amb aquesta tendència, clourien l’any amb xifres similars a les de 2025.