Uns 90 alumnes d’Ordino participen en una formació en benestar digital per entendre els riscos de les xarxes socials

Els alumnes de primer curs de segona ensenyança del centre educatiu d’Ordino han participat aquesta setmana en una formació sobre benestar digital impulsada per Andorra Telecom amb l’objectiu d’ajudar-los a comprendre els riscos i el funcionament de l’entorn digital.
Les sessions, impartides per l’expert en entorns digitals Jordi Camós, s’han desenvolupat en quatre xerrades celebrades dimecres i dijous i han comptat amb la participació d’uns 90 estudiants d’entre 12 i 13 anys.
Durant la formació, els joves han pogut aprofundir en diferents aspectes relacionats amb l’ús de la tecnologia i de les xarxes socials que poden influir en el seu desenvolupament personal, emocional i relacional. Entre els continguts abordats hi ha el temps d’exposició a les pantalles, el funcionament dels algoritmes i la manera com condicionen el comportament dels usuaris, així com l’impacte de les notificacions constants.
Les sessions també han tractat fenòmens cada cop més presents entre els adolescents, com el FOMO —la por de perdre’s alguna cosa—, les apostes i compres integrades en videojocs, o les estratègies de la indústria digital per captar l’atenció dels usuaris. Igualment, s’han posat sobre la taula qüestions relacionades amb els problemes d’addicció a les pantalles i les dificultats de concentració que poden generar.
Des d’Andorra Telecom s’ha remarcat la importància de continuar impulsant iniciatives de sensibilització dirigides als menors per fomentar una navegació segura i responsable a Internet. La companyia considera el benestar digital una de les línies principals de la seva responsabilitat social corporativa, especialment davant l’augment dels riscos als quals estan exposats infants i joves quan naveguen sense control ni supervisió.
Paral·lelament, l’operadora també defensa el bon ús de la tecnologia com una eina que pot afavorir l’aprenentatge inclusiu, reforçar les competències digitals de la població i contribuir a reduir la bretxa digital.