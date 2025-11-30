Una delegació andorrana viatja a la ‘Feria del Libro de Guadalajara’ per impulsar la projecció del sector

Una delegació andorrana encapçalada pel director del Departament de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, participa aquest cap de setmana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (Mèxic), considerada la trobada literària més rellevant de l’espai hispanoamericà. El desplaçament s’emmarca en l’estratègia del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports per donar suport a la internacionalització del sector editorial del país i facilitar l’entrada de la producció literària andorrana al mercat d’Amèrica Llatina.
A la fira hi han viatjat representants de les editorials Medusa i Anem Editors (amb David Gálvez), Editorial Andorra (amb Lluís Viu) i Trotalibros (amb Jan Arimany), interessades a establir contactes amb altres segells hispanoamericans i distribuïdores. Segons Joval, l’objectiu de la delegació és crear xarxes professionals que afavoreixin la circulació d’obres i autors andorrans entre el públic llatinoamericà.
La participació coincideix enguany amb la presència destacada del català a la fira, ja que Barcelona és la ciutat convidada. En aquest marc, la delegació andorrana prendrà part en els actes programats al voltant de la literatura catalana, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Institut Ramon Llull.