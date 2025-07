Música i natura

Una cinquantena de persones gaudeixen de la música medieval dels trobadors de Veneranda Dies Ensemble

El concert es va celebrar al llac d'Engolasters en el marc del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) i les Nits d’estiu de FEDA Cultura

Una cinquantena de persones van gaudir aquest divendres del concert de Veneranda Dies Ensemble a la riba del llac d’Engolasters, en el marc del Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) i les Nits d’estiu de FEDA Cultura. Amb el programa ‘Els trobadors del Rei’, el grup va interpretar cançons que evoquen el viatge d’uns músics que fugien de la croada albigesa i que van acabar a la cort d’Alfons IX de Lleó. L’espectacle —precedit per una visita guiada al Camí hidroelèctric d’Engolasters a càrrec de FEDA Cultura, per conèixer com funciona l’electricitat i com es va bastir l’Andorra del segle XX— va combinar música i dansa medieval amb instruments com el llaüt, la fídula, la gaita o les percussions orientals.