Un diàleg entre música i patrimoni a l’església de Sant Joan de Caselles enceta el cicle ‘Ecos del romànic’

La Fundació ONCA, emparada pel Govern i Creand Fundació, i en col·laboració amb l’àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura, ha donat aquest dissabte el tret de sortida al primer concert del tercer cicle de tardor. Una proposta que, sota el títol ‘Ecos del romànic’, pretén fer dialogar la música amb el patrimoni a través de quatre concerts.
Així, el primer escenari del cicle ha estat l’església romànica de Sant Joan de Caselles, on el duet format per Ester Sánchez (flauta) i David Sanz (guitarra) han presentat ‘Ressonàncies de pedra i natura’, una actuació que ha volgut posar l’accent en la inspiració dels diversos músics sobre la natura i els seus fenòmens diversos, com ara la nit o l’alba, la pròpia vida que hi habita i l’arquitectura gòtica-medieval a través d’obres d’autors dels segles XIX, XX i XXI com Satie, Rodrigo, Villa-Lobos o Shankar.
Segons ha explicat Sanz, el procés de creació ha tingut com a eix central el patrimoni, amb un arranjament de peces “molt estàtiques i majestuoses” que s’han anat combinant amb d’altres “molt més dinàmiques, melòdiques i de patrimoni més immaterial”. Per això, ha manifestat que el concert “dialoga entre aquests dos mons, el patrimoni més material i l’immaterial”. Així, el concert ha comptat amb tres parts diferenciades relacionades amb les fases del dia, tot barrejant elements com la natura i l’arquitectura. “És una proposta per veure com les músiques i els compositors s’inspiren en fenòmens naturals”, ha manifestat el duet.
El cicle ‘Ecos del romànic’ continuarà durant el mes d’octubre. De fet, el dia 11 serà el torn del quartet de l’ONCA format per Àlex Arajol i Jordi Albelda (violins), Elias Porter (viola) i Mireia Planas (violoncel), a l’església de Santa Coloma. En aquesta ocasió, amb la proposta ‘Ressons arquitecturals’, es podran escoltar obres d’autors de gran renom com Bach, Beethoven, Haydn o Dvorak, fent un recorregut musical tot contemplant l’art eclesiàstic.
I el 18 serà el torn del Duo Romaria amb Roland Moles (guitarra) i Mariana Carrilho (veu) a l’església de Sant Martí de la Cortinada, el qual proposarà un viatge cíclic des de la infància (nana) al ritu (dansa), de la foscor al foc, del silenci al trànsit.