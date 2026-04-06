Un any després de ser recuperades pels més joves, les caramelles consoliden la tradició a Sant Romà de les Bons

Després d’un any d’haver estat recuperades per un grup de joves d’Encamp, les caramelles s’han tornat a fer sentir aquest dilluns de Pasqua a Sant Romà de les Bons. Protagonitzades pel caramellaire major, el menor i una quinzena més de cantaires, han omplert l’ambient amb cançons i han estat aclamades pel públic durant la celebració de la Diada. La jornada ha continuat amb el repartiment de fulles de llorer entre els assistents, el ball de sardanes i el tradicional esmorzar popular.
“Jo crec que s’està aconseguint incrementar a poc a poc el nombre de voluntaris o participants de caramellaires, i si hi ha aquesta colla, aquest jovent, i amb l’empenta de la comissió, doncs jo crec que va creixent”, ha comentat el conseller de Cultura, Infància i Joventut del Comú d’Encamp, Joan Sans, tot celebrant el bon temps i afegint que aquesta diada permet també que la resta de la parròquia tingui un espai per trobar-se amb la gent de les Bons.
La diada ha començat amb una missa solemne a dins de l’església de Sant Romà de les Bons. Es tracta d’un edifici romànic-lombard, que es va consagrar l’any 1164, amb nau única i absis semicircular orientat al llevant. Conserva un campanar d’espadanya amb dues campanes de tradició gòtica i una porta original amb arc de mig punt decorat amb dents de serra. A l’interior, les parets i la volta de canó mostren pintures gòtiques en tons ocres i una reproducció de les pintures murals romàniques de l’absis, informa l’ANA.