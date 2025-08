Consolidació del festival

Tret de sortida a la quarta edició del Canillo Escènic Arts amb un salt qualitatiu i l’amfiteatre com a protagonista

Del 2 al 9 d’agost, la quarta edició del festival d'arts escèniques transformarà la parròquia canillenca en un escenari a cel obert

Quan el sol baixa per les muntanyes de Canillo i els turistes tornen dels camins de natura, la cultura pren el relleu. Del 2 al 9 d’agost, la quarta edició del Canillo Escènic Arts transformarà la parròquia en un escenari a cel obert. Però aquest no és només un festival que es repeteix: és un projecte que es consolida, que creix, i que aposta cada cop amb més força pel talent local i les propostes de gran impacte.

“El format funciona”, afirma convençut el conseller de Promoció Turística i Comercial del Comú de Canillo, Àlex Kinchella. Després de tres edicions de prova i error, el certamen ha trobat el seu tempo: espectacles al vespre, entre les 19.00 i les 22.30 hores, pensats per a un públic familiar i turístic que busca una proposta cultural de qualitat un cop acabada la jornada d’excursions. “Ni massa d’hora, ni massa tard”, resumeix.

Aquest any, però, el salt qualitatiu és evident: el pressupost ha pujat fins als 250.000 euros (60.000 més que l’any passat) i això es nota a la programació. “Hem apostat per companyies més potents, premiades i amb espectacles de més nivell”, explica Kinchella. Una aposta que s’ha fet sense trencar el format: entre dues i tres actuacions diàries en espais que es multipliquen per tot el nucli de la parròquia.

El nou cor del festival

Una de les novetats més destacades és l’ús de l’amfiteatre de la plaça Prat del Riu, un espai recentment acabat que segons l’organitzador del festival, Oriol Vilella “es convertirà en el centre neuràlgic de l’esdeveniment”. Aquest amfiteatre acollirà dos escenaris diferenciats —un a sobre del CAP i un altre a prop del bosquet —, cosa que permetrà una rotació eficient entre espectacles i evitarà improvisacions de darrera hora. “Amb aquest nou espai, tot està molt més ben estructurat”, remarca Vilella, que destaca també com el conveni signat amb l’empresa organitzadora —vigent fins al 2027— ha permès programar amb antelació i consolidar una estructura sòlida per a un projecte que guanya pes any rere any.

Els imprescindibles d’aquest any

Tot i que el format es manté, els espectacles són nous i, en molts casos, sorprenents. El primer dia, el públic podrà veure Dolce Salato a les 19.00 hores i ja entrada la nit, un muntatge aeri sota del nom ‘Aria’. Es tracta d’un espectacle amb grua, ballarines i música de Vivaldi que instal·larà un candelabre gegant de 8 metres sobre el riu Valira. “Serà espectacular”, avança Kinchella. És una proposta de dansa i acrobàcia que es va poder veure —en format reduït— als Jocs dels Petits Estats, i que ara es presentarà en tota la seva esplendor. Per a Vilella, aquest serà un dels moments més emocionants: “És un muntatge impressionant”.

Un instant de la representació ‘Aria’. | ZENIT AERIAL BALLET

I si l’espectacularitat visual té protagonisme, també hi ha espai per a les propostes intimistes. El racó poètic, instal·lat a la callissa del carrer Perdut, rebrà figures com l’andorrana, Montse Cobo i l’espanyola, Jordina Biosca. I per als més petits, espectacles com ‘Els set ratolins cecs’, de La Maleta dels Somnis, garanteixen una experiència compartida entre generacions.

Un festival amb accent andorrà

Un dels valors que més cuida el Canillo Escènic Arts és el talent del país. Cinc de les divuit companyies programades són andorranes. “Cada any tenim més participació local”, destaca Kinchella, que veu en el festival no només un aparador de cultura contemporània, sinó també una plataforma de promoció per als creadors del país. La inclusió d’espectacles com ‘KoLabC’, d’Àlex Orona, o ‘Goja’, de la companyia AND – Non Project, confirma aquest compromís amb la creació nacional.

Un instant de la representació ‘Goja’. | AND NON PROJECT

Quatre anys després del seu inici gairebé accidental —“el vam muntar pensant en el 2023, però el comú el va voler tirar endavant immediatament”, recorda Kinchella— el Canillo Escènic Arts ha deixat enrere l’etapa experimental. Ara, amb més pressupost, més previsió i més confiança, el festival s’arrela i apunta alt.