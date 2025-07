Festivitat

Tret de sortida a la Festa Major de Sant Julià de Lòria: comencen els cinc dies més esperats de l’any a la parròquia

La festa aposta per la sostenibilitat amb l’ús de gots reutilitzables, que enguany ofereixen 24 establiments, davant dels quatre de l'any passat

Sant Julià de Lòria ha donat aquest divendres el tret de sortida a la seva Festa Major, un dels moments més esperats del calendari local. La celebració ha arrencat oficialment a les 17.00 hores amb l’encesa d’una traca, la qual ha marcat l’inici dels actes festius. Tot seguit, la colla laurediana ha organitzat una gimcana en què els seus membres han competit en diferents proves amb representants del comú, en un ambient distès i participatiu.

La primera jornada també ha comptat amb l’obertura de les atraccions, que durant la primera hora han funcionat sense música ni il·luminació, per tal de garantir una experiència inclusiva per a les persones amb diversitat sensorial. En aquesta mateixa línia, la corporació comunal ha habilitat una zona especial a l’espai de concerts destinada a persones amb mobilitat reduïda, amb l’objectiu que puguin gaudir de les actuacions amb comoditat i seguretat.

Els primers concerts començaran a les 19.00 hores amb l’actuació del grup Mariachi Semblanza, seguida de l’orquestra New Marabú i el tradicional ball de nit. La programació continuarà amb el correfoc ‘El Llop de la Senyoreta’ i s’allargarà fins ben entrada la matinada. A les 0.30 hores, el grup Akelarre oferirà una nit de versions i el DJ BIGFRIDAYx serà l’encarregat de tancar l’activitat musical de la primera jornada.

Durant els cinc dies de celebració passaran per l’escenari noms destacats del panorama musical català, com Els Pets, que actuaran diumenge, o Ginestà, dilluns. La jornada de dissabte mantindrà el pols festiu amb una agenda plena d’activitats, com balls de gegants, cercavila, trobada bastonera, jocs infantils, una sessió de zumba, espectacles musicals i la representació de l’actor Joan Pera. Els actes es prolongaran fins dimarts 29 de juliol, amb propostes per a tots els públics.

La Festa Major d’enguany fa una aposta decidida per la inclusió i la sostenibilitat. “La Festa Major és per a tothom”, ha destacat la cònsol menor, Sofia Cortesao, qui ha explicat que l’edició d’aquest any vol donar protagonisme també a la gent gran. “Molts cops tendim a pensar que la festa està més orientada cap a la gent jove i volíem recuperar aquests concerts de vespres més pensats per a la nostra gent gran”, ha expressat.

Pel que fa a la sostenibilitat, enguany s’ha ampliat la xarxa d’establiments que ofereixen gots reutilitzables. “L’any passat vam comptar amb quatre restauradors i aquest any en són 24”, ha explicat Cortesao. L’objectiu, ha dit, és reduir l’ús d’envasos d’un sol ús i sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de minimitzar els residus generats durant la festa.

Per mitigar els efectes de la calor, especialment després de les altes temperatures registrades en l’edició passada, la corporació comunal té previst repartir ventalls i barrets entre els assistents, a més d’ampliar les zones d’ombra amb la instal·lació de para-sols en diversos punts del centre.