Tret de sortida a un Contradans que omplirà de dansa la parròquia d’Ordino aquest cap de setmana

La dansa serà la protagonista absoluta del cap de setmana a Ordino. Aquest divendres al vespre ha estat inaugurada la cinquena edició del Contradans amb diverses actuacions que ja han deixat entreveure la qualitat de la qual es podrà gaudir en el festival.
Així, després de l’acte oficial d’inauguració s’ha pogut gaudir de l’actuació del grup de folklore Casa de Portugal, que han volgut fusionar ‘herència i contemporaneïtat’ en un espectacle que ha estat primícia. La vicepresidenta de l’associació Contradans, Marta Closa, ha destacat abans de l’actuació que aquesta col·laboració per a l’organització ha estat “molt important” perquè ha estat una peça creada per al festival. També s’hi ha referit la codirectora del Contradans, Sandra Tudó, que ha subratllat que el grup mantingui “la seva tradició, que això és molt important” però hagi acceptat el repte plantejat d’introduir la contemporaneïtat en aquesta actuació. A més, també ha destacat la cercavila de gegants d’Andorra, Olivella i Canillo que també s’ha celebrat en aquest primer dia de Contradans.
Tudó ha valorat que es podrà gaudir “d’un ventall d’activitats al carrer molt xules” i ha destacat de manera especial dos escenaris pels quals passaran les diferents companyies: l’església i l’era Rossell. Al seu torn, la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, que ha destacat el “carinyo i molt d’amor” amb què l’associació Contradans prepara aquesta cita i que fa que es mostrin espectacles “molt rics”, s’ha mostrat satisfeta que la cita que es comparteix amb la Massana se celebri aquest any a Ordino.
Un dels plats forts d’aquesta cinquena edició serà la participació d’esbarts del país, a les 11.00 hores el diumenge. A més, el programa inclou un total de sis companyies artístiques. Així dissabte es pot veure l’espectacle ‘Basaide’ del col·lectiu artístic basc Bilaka Kolektiboa i l’espectacle de castanyoles amb llums del col·lectiu ‘Dark Castanets’; també dissabte hi haurà la preestrena de l’espectacle ‘Fars’ de l’Esbart Ciutat Comtal, que tindrà lloc a l’Era Rossell. Diumenge destaca, a banda del tast d’esbarts, ‘¡¡¡Ser e terra!!!’, de Nova Galega de Danza.