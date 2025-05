Espectacle humorístic

Toni Cruz porta el seu humor descarat a Escaldes-Engordany amb el nou espectacle ‘¿Estamos tontos o qué?’

L’espectacle està recomanat a partir de 14 anys, té una capacitat limitada a 200 persones i les entrades tenen un preu de 15 euros

El pròxim dijous 22 de maig del 2025, a les 21.30 h, la Sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany es transformarà en una explosió de rialles i bon humor amb l’arribada del nou espectacle de Toni Cruz, ‘¿Estamos tontos o qué?’. L’humorista amb més de 15 anys de trajectòria als escenaris i aparicions destacades a Comedy Central i El Club de la Comèdia, torna amb una proposta fresca, provocadora i carregada d’energia positiva.

Aquest xou no és un simple monòleg, ni tampoc un late night: és una experiència escènica pensada per fer-te desconnectar de la rutina i reconnectar amb l’humor més pur. Toni Cruz, que als seus 50 anys assegura que encara té molt “rock and roll” per oferir, convida el públic a deixar el mòbil de banda, seure còmodament i embarcar-se en un viatge multivitamínic i revitalitzant. I sí, segons ell, sortiràs del teatre sentint-te tres anys més jove.

Amb un estil directe i sense filtres, l’espectacle està recomanat a partir de 14 anys, té una capacitat limitada a 200 persones i les entrades tenen un preu de 15 €, i ja es poden reservar contactant al +376 395 286.