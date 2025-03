‘Strawberry Frappuccino’, una obra teatral per combatre el ciberassetjament entre els joves

L’assetjament és un tema que preocupa especialment amb l’aparició de les xarxes socials i les pantalles. En aquest context, la problemàtica del ciberassetjament cobra més rellevància, tal com ha explicat el secretari d’Estat d’Educació, Josep Anton Bardina: “És un tema que preocupa i ara més encara amb l’aparició de les xarxes socials i les pantalles”. Bardina ho ha manifestat durant la presentació de l’obra teatral ‘Strawberry Frappuccino’, impulsada pel ministeri d’Educació amb la col·laboració d’Andorra Telecom.

Aquesta obra busca conscienciar els joves sobre la importància de denunciar aquestes situacions. Durant tres dies, del 4 al 6 de març, alumnes de tercer curs de segona ensenyança de tots els sistemes educatius podran gaudir d’aquesta representació teatral. Aquest dilluns ha tingut lloc la primera sessió al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, a la qual han assistit alguns dels alumnes d’aquest curs.

“L’obra és una eina potent perquè els alumnes siguin conscients de la xacra i de les conseqüències del ciberassetjament”, ha destacat la responsable RSC d’Andorra Telecom, Inés Martí, qui també ha explicat que l’activitat inclou una posterior xerrada amb els actors, fet que converteix l’obra en un recurs pedagògic útil perquè els alumnes puguin parlar i reflexionar sobre aquestes situacions. “Es converteix en un recurs pedagògic on els alumnes poden treballar i parlar les situacions que es viuen“, ha afegit Bardina.

Un total d’uns 800 alumnes de tercer curs de segona ensenyança de tots els sistemes educatius gaudiran d’una història d’amor juvenil en què es tracten temes d’assetjament o, inclús, de pressió en situacions de relacions sexual, ja que ‘Strawberry Frappuccino’ narra la història d’amor de dos joves, on aviat es veu que la noia no vol fer el pas a mantenir relacions sexuals, però es veu pressionada per la parella. Marc Cases, alumne del Lycée Comte de Foix, ha destacat que “no esperàvem que la meitat de l’obra estigués explicada mitjançant una pantalla”. Per la seva banda, Chloe Pagès, també alumna del Lycée Comte de Foix, ha afirmat que “el missatge ha estat clar i contundent” i que la posterior conversa amb els actors ha afavorit la reflexió sobre el tema.

Reunió amb el SEP

Davant una pregunta dels mitjans de comunicació sobre les proves per convertir els interins en docents, Bardina ha mencionat que aquest dilluns a la tarda està programa una reunió amb el Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) per parlar del tema, en la qual també s’hauran “de clarificar moltes coses”. “No és el mateix parlar d’un edicte, on hi ha un procés d’una avaluació d’un perfil professional, que d’una avaluació contínua, que es fa dins de l’àmbit escolar i que persegueix altres condicionants”, ha mencionat Bardina.