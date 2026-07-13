Sis projectes nacionals de conservació patrimonial es distribueixen una subvenció de prop de 190.000 euros

El Govern ha aprovat avui l’adjudicació de les subvencions destinades a implantar mesures de conservació integrada, conservació i restauració, manteniment i millora del patrimoni cultural, per al període 2026, per un import total de 189.246,89 euros a sis projectes diferents. Pel que fa als béns mobles, s’ha concedit una subvenció de 3.371,21 euros per a la restauració de cinc objectes procedents de la casa pairal Bons del Pui de la Massana. D’altra banda, en l’àmbit dels béns immobles, s’ha atorgat una subvenció d’11.104,60 euros per als treballs de reparació i reposició de la coberta de la borda de cal Xic, a la Vall del Madriu-Perafita-Claror.
Altrament, s’ha concedit una subvenció de 12.852,80 euros per a la recuperació de la coberta de la borda del Cresper de casa Jaumet, situada a Encamp. A l’Aldosa de Canillo, s’ha subvencionat amb 15.029,13 euros els treballs de reparació de la coberta de l’era de cal Bortoló. Per un altre costat, s’ha adjudicat una subvenció de 76.131,29 euros per a la segona fase del projecte de rehabilitació i canvi d’ús de l’era i l’ereta de cal Nicolau, a Pal. Finalment, s’ha atorgat també una subvenció de 70.757,86 euros per a la rehabilitació del paller de cal Nagol, a la parròquia de Sant Julià de Lòria.
Des de l’Executiu remarquen que l’objectiu de les subvencions és «fomentar les polítiques de conservació i de restauració del patrimoni cultural», i concerneix, majoritàriament, obres de restauració i de rehabilitació de béns immobles, béns mobles, accions d’implantació de sistemes de descripció i de gestió de fons documentals, com també de conservació i restauració del patrimoni documental i a la conservació i difusió del patrimoni immaterial.