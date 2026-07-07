Cultura inicia els expedients per blindar el valor patrimonial de Cal Piedro i dels murals romànics de Sant Esteve

El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha iniciat els expedients per reforçar la protecció de tres elements destacats del patrimoni cultural andorrà. D’una banda, el Govern impulsarà la inclusió de Cal Piedro, situada a Ransol, a l’Inventari general del patrimoni cultural com a Bé Inventariat. De l’altra, ha iniciat els tràmits perquè els fragments de pintura mural ‘El bes de Judes’ i ‘La flagel·lació‘, procedents de l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella, siguin declarats béns mobles d’interès cultural.
Pel que fa a Cal Piedro, el Departament de Patrimoni Cultural destaca que es tracta d’un dels exemples més representatius de l’arquitectura vernacular del país. Construïda probablement entre finals del segle XVIII i el primer terç del XIX, la casa conserva un grau d’autenticitat excepcional, ja que tant l’estructura exterior com la distribució interior pràcticament no han experimentat transformacions al llarg del temps. El conjunt està format per l’habitatge principal, una era annexa amb dependències agrícoles i dos pous situats als voltants.
L’immoble, actualment deshabitat, manté intacta la configuració tradicional d’una casa pairal andorrana, amb espais com la cuina, els graners, els dormitoris, el celler, el forn i el pastador. A més, conserva un taller de fusteria i una petita ferreria, dos elements poc habituals que evidencien el caràcter autosuficient de l’explotació agrícola i que incrementen el valor etnològic del conjunt. El ministeri també posa en relleu que la preservació del mobiliari i dels béns originals converteixen l’edifici en un testimoni destacat de la història social, econòmica i cultural del país.
Paral·lelament, l’Executiu ha iniciat la declaració com a béns mobles d’interès cultural dels fragments de pintura mural ‘El bes de Judes’ i ‘La flagel·lació’, procedents de l’antiga decoració de l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella. Les dues peces van ser adquirides pel ministeri el juliol del 2024 amb l’objectiu de recuperar i preservar una part del patrimoni artístic andorrà. Segons destaca Cultura, aquests fragments tenen una «rellevància excepcional», ja que constitueixen un testimoni únic de la societat i la cultura andorranes de l’edat mitjana, mantenen un vincle indissociable amb l’església de Sant Esteve i formen part d’un conjunt pictòric d’estil 1200 considerat una referència per al coneixement de l’art medieval europeu.