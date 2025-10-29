Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Coincideix amb el 95è aniversari de l'artista

Sergi Mas rebrà l’Orde de Carlemany en reconeixement a una “trajectòria a favor de la cultura andorrana”

El reconeixement, atorgat en el grau d’Encomana, s’afegeix a altres honors rebuts per l’artista, com la medalla de Chevalier des Arts et des Lettres

Sergi Mas rebrà l’Orde de Carlemany, en el grau d’Encomana, en reconeixement “per una trajectòria meritòria a favor de la cultura andorrana, amb mèrits distingits en l’àmbit de les arts, l’escultura, la pintura, l’escriptura i l’artesania de la fusta”. Així consta publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. L’anunci d’aquest atorgament coincideix amb el 95è aniversari de l’artista, qui ho celebra aquest 30 d’octubre. 

Mas ha estat al llarg de la seva vida un artista prolífic que ha cultivat diferents disciplines, des de l’escultura a la il·lustració, el gravat o fins i tot la literatura. El 2008 el ministeri de cultura francès li va atorgar la medalla de Chevalier des Arts et des Lettres. L’Orde de Carlemany serà la cirereta d’un seguit de reconeixements que l’artista ha anat recollint al llarg dels anys.

