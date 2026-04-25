Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un instant de l'obra 'Alma'. | ANA / M.R.
Agències
Cicle Cultural

Sensibilitat i moviment es troben al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp amb ‘Alma’, de IaMONTO

Proposa una posada en escena poètica i sensorial que transporta el públic a un univers on les persones interactuen amb materials quotidians

Dues persones descalces, amb una granota de color blau clar, un capgròs amb forma de rata i un casquet blanc. Moviments lents, expressió corporal i sensibilitat s’han fusionat en un escenari d’atmosfera futurista i minimalista per representar ‘Alma’, la proposta de la companyia IaMONTO que aquest dissabte s’ha posat en escena al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp en el marc del Cicle Cultural Encamp amb la presència d’una cinquantena d’espectadors.

L’espectacle, de teatre d’objectes i moviment, ha proposat una posada en escena poètica i sensorial que ha transportat el públic a un univers on les persones interactuen amb materials quotidians, tot despertant la imaginació i convidant a la reflexió sobre la relació amb l’entorn. A través del gest, el ritme i una successió d’imatges suggeridores, la proposta ha construït una experiència visual evocadora que gira entorn del pas del temps i del vincle amb allò que ens envolta.

En el marc del cicle, la programació continuarà el pròxim 9 de maig amb el concert de Tarta Relena, un duet vocal format per Marta Torrella i Helena Ros que revisita músiques tradicionals del Mediterrani amb una mirada contemporània. A cappella o amb una instrumentació mínima, el seu repertori combina cants antics, polifonies i noves composicions, explorant la veu com a eina expressiva i narrativa i proposant una experiència sonora delicada i immersiva. L’actuació tindrà lloc a les 20.30 hores també a la sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural encampadà, amb entrades a un preu d’entre 12 i 14 euros, informa l’ANA.

Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu