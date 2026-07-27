Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El ball dels capgrossos. | ANA / R.S.
Agències
  • Cultura
La cultura no s'atura

Sant Julià de Lòria vibra amb el tradicional ball de la Dama Blanca en una plaça Major plena de gom a gom

L'acte arrenca passades les 18.00 hores amb els ballets dels gegants i les danses tradicionals de l'Esbart Laurèdia fins al Ball de la Marratxa

La plaça Major de Sant Julià de Lòria s’ha omplert de gom a gom per seguir un dels actes més emblemàtics i esperats de la Festa Major. Centenars de persones s’han aplegat per gaudir del ball de la Dama Blanca, una de les cites més tradicionals de la festivitat laurediana. En un ambient festiu i familiar, veïns i visitants han gaudit dels gegants, els capgrossos i els dansaires.

L’acte ha arrencat passades les 18.00 hores amb els ballets dels gegants i les danses tradicionals de l’Esbart Laurèdia. Enguany s’han pogut observar algunes novetats, com per exemple la dansa de ‘La taverna’, dansat per les veteranes de l’Esbart, o ‘El peix barato’, que ha estat interpretat a través de panderos i castanyoles.

La plaça Major plena de gom a gom. | ANA / R.S.

Com és habitual, els més petits de l’entitat dansaire també han tingut el seu protagonisme interpretant diferents danses a la plaça. Seguidament, ha tingut lloc el Ball dels Capgrossos i també el ball de bastons, que els membres de l’agrupació han executat durant la gira del grup català Buhos el llarg d’aquest any. Finalment, ha arribat un dels moments més destacats de la tarda, el Ball de la Marratxa, que ha fet aixecar sonors aplaudiments després de l’actuació.

La Festa Major continuarà aquesta nit amb alguns dels principals caps de cartell de la programació d’enguany. La banda Mishima pujarà a l’escenari a les 20.00 hores, mentre que a les 23.30 hores serà el torn de La Fúmiga, que oferirà un concert amb la col·laboració dels Bastoners de l’Esbart Laurèdia. La jornada musical continuarà de matinada amb una discomòbil a partir de les 01.00 hores, que comptarà amb una sessió del DJ Pau Salarich i l’acompanyament al saxòfon de Roc Badia.

La celebració s’allargarà fins aquest dimarts 28 de juliol. Entre els actes més destacats, hi haurà la gran final del concurs de talent lauredià, l’obra de teatre ‘Antipasti’, havaneres, un castell de focs i un parell de concerts més de la mà de l’orquestra Welcome Band i del grup de versions Band The Cool, entre d’altres.

Cairat, obert a noves mesures per a la Festa Major després de les paraules d’Espot tot tornant a cridar a la calma

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Sant Julià de Lòria inaugura la plaça Calonge-Sant Antoni coincidint amb el 20è aniversari de l’agermanament
Cultura reprendrà el procediment de l’entorn de protecció de Casa de la Vall després de la sentència del Superior
L’Executiu reparteix gairebé 100.000 euros entre les vuit propostes de la tercera edició de l’Andorra Crea

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Cultura, Societat
Sant Julià de Lòria inaugura la plaça Calonge-Sant Antoni coincidint amb el 20è aniversari de l’agermanament
  • Cultura, Societat
Cultura reprendrà el procediment de l’entorn de protecció de Casa de la Vall després de la sentència del Superior
  • Cultura
L’Executiu reparteix gairebé 100.000 euros entre les vuit propostes de la tercera edició de l’Andorra Crea
Entrevistes culturals
Joan Mañé Fort
Artista, escriptor i biògraf català
Pilar Montecino
Creadora de l’exposició ‘Els guardians del llac’
Joumana El Zein Khoury
Directora executiva del World Press Photo

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu