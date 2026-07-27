Sant Julià de Lòria vibra amb el tradicional ball de la Dama Blanca en una plaça Major plena de gom a gom

La plaça Major de Sant Julià de Lòria s’ha omplert de gom a gom per seguir un dels actes més emblemàtics i esperats de la Festa Major. Centenars de persones s’han aplegat per gaudir del ball de la Dama Blanca, una de les cites més tradicionals de la festivitat laurediana. En un ambient festiu i familiar, veïns i visitants han gaudit dels gegants, els capgrossos i els dansaires.
L’acte ha arrencat passades les 18.00 hores amb els ballets dels gegants i les danses tradicionals de l’Esbart Laurèdia. Enguany s’han pogut observar algunes novetats, com per exemple la dansa de ‘La taverna’, dansat per les veteranes de l’Esbart, o ‘El peix barato’, que ha estat interpretat a través de panderos i castanyoles.
Com és habitual, els més petits de l’entitat dansaire també han tingut el seu protagonisme interpretant diferents danses a la plaça. Seguidament, ha tingut lloc el Ball dels Capgrossos i també el ball de bastons, que els membres de l’agrupació han executat durant la gira del grup català Buhos el llarg d’aquest any. Finalment, ha arribat un dels moments més destacats de la tarda, el Ball de la Marratxa, que ha fet aixecar sonors aplaudiments després de l’actuació.
La Festa Major continuarà aquesta nit amb alguns dels principals caps de cartell de la programació d’enguany. La banda Mishima pujarà a l’escenari a les 20.00 hores, mentre que a les 23.30 hores serà el torn de La Fúmiga, que oferirà un concert amb la col·laboració dels Bastoners de l’Esbart Laurèdia. La jornada musical continuarà de matinada amb una discomòbil a partir de les 01.00 hores, que comptarà amb una sessió del DJ Pau Salarich i l’acompanyament al saxòfon de Roc Badia.
La celebració s’allargarà fins aquest dimarts 28 de juliol. Entre els actes més destacats, hi haurà la gran final del concurs de talent lauredià, l’obra de teatre ‘Antipasti’, havaneres, un castell de focs i un parell de concerts més de la mà de l’orquestra Welcome Band i del grup de versions Band The Cool, entre d’altres.