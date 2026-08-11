Cinc esbarts i un centenar de dansaires estrenen ‘Meritxell, la patrona’ per reivindicar la memòria cultural del país

Ja s’ha presentat l‘espectacle ‘Meritxell, la patrona‘, el qual coincideix amb el 50è aniversari del Santuari de Meritxell. Aquesta proposta cultural, impulsada per l‘Associació Contradans i que compta amb la participació dels cinc esbarts del país, té com a objectiu conservar i compartir la memòria cultural andorrana i el seu patrimoni. Així ho ha afirmat la ministra de Cultura, Mònica Bonell, durant la presentació de l’esdeveniment: «És una oportunitat per recordar que el patrimoni no és només allò que es conserva físicament, sinó que també és la memòria compartida».
Cinc esbarts, un centenar de dansaires i vuit escenes que aposten per la dansa i la música en un espectacle que es farà al claustre del Santuari de Meritxell en dues sessions, a les 19.00 i 21.00 hores, el 12 de setembre. Així, i segons ha afirmat el president de l’Associació Contradans, Albert Roig, aquesta és una iniciativa que ja es treballava des de feia uns anys i ara es pot dur a terme, tot assenyalant que «no és un espectacle fet pel 50è aniversari, tot i que a nosaltres la coincidència ens va com anell al dit, sinó que està pensat i fet amb la voluntat de la identitat i d’expressar a través del llenguatge de la música i la dansa què significa per al poble andorrà la Verge de Meritxell«. Altrament, Roig també ha volgut destacar que hi ha voluntat que no sigui només una proposta puntual: «És un projecte que el que vol és no ser efímer. De fet, no serà efímer«.
«L’espectacle està fet amb la voluntat d’expressar a través del llenguatge de la música i la dansa què significa per al poble andorrà la Verge de Meritxell» – Albert Roig
Addicionalment, el director d’escena Juanma Casero ha afegit que un dels objectius del treball conjunt dels esbarts és que hi hagi una sensació d’espectacle unitari: «El que seria ideal per a nosaltres és que el públic veiés l’espectacle sense identificar que ara és un esbart i després és un altre». Casero també ha aprofitat per explicar com serà l’espectacle que els espera als espectadors: «Hem treballat des de la dansa i la música, per unificar i ajudar que el públic pugui entendre la història i que artísticament també tingui un concepte més poètic. No hi haurà veus, hi haurà una veu en off en directe«. Cal destacar que l’espectacle, d‘entrada gratuïta, tindrà un pressupost aproximat de 50.000 euros, dels quals 25.000 els aporta Govern mentre que l’altra meitat és abonada pel conjunt dels set comuns.