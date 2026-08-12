‘Meritxell, la patrona’ esgota en només un dia les 500 entrades disponibles per a les dues representacions al Santuari

L’espectacle ‘Meritxell, la patrona’ ha exhaurit les entrades per a les dues sessions programades el pròxim 12 de setembre al claustre del Santuari de Meritxell, només un dia després de la seva presentació oficial. La primera representació, prevista a les 19.00 hores, ja havia completat les reserves dimarts a la tarda, mentre que les localitats disponibles per a la sessió de les 21.00 hores s’han acabat aquest dimecres al matí. Amb un aforament limitat a 250 persones per representació, seran, per tant, 500 els espectadors que podran assistir a la proposta.
Impulsada per l’Associació Contradans i coincidint amb el 50è aniversari del Santuari de Meritxell, l’obra busca expressar a través de la música i la dansa el significat que ha tingut al llarg del temps la presència de la Verge de Meritxell en la vida quotidiana dels habitants de les Valls d’Andorra, així com els valors que representa. La proposta reunirà un centenar de dansaires dels cinc esbarts del país: l’Esbart Sant Romà, l’Esbart Valls del Nord, l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella, l’Esbart Laurèdia i l’Esbart Santa Anna. Cal destacar que a aquests s’hi sumaran una trentena de persones encarregades de la part organitzativa i tècnica.