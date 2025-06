Tradicions

Sant Julià de Lòria destina 215.000 euros a una Festa Major més inclusiva i amb més propostes per a totes les edats

Entre les novetats més destacades es troben la incorporació d'activitats per als majors de 60 anys i el retorn dels focs artificials de fi de festa

El Comú de Sant Julià de Lòria ha destinat un pressupost de 215.000 euros a la Festa Major del 2025, 15.000 euros més que l’any anterior. Un increment que, segons la cap del Servei de Promoció Cultural, Laura Rogé, respon a “l’esforç econòmic per garantir una festa per a totes les edats”. La programació, presentada aquest dimarts al migdia, aposta per una festa més inclusiva i intergeneracional, i entre les principals novetats destaca la incorporació d’activitats específiques per a majors de 60 anys i el retorn dels focs artificials com a acte de cloenda. “Sovint posem el focus en els joves i en quins concerts hi haurà, però també cal vetllar per totes les franges d’edat”, ha afirmat la consellera de Cultura, Teresa Areny.

En el marc de les activitats dirigides als més grans, s’ha programat teatre, balls de tarda i de saló, així com l’actuació estrella de l’humorista Joan Pera, qui tornarà a la plaça de la Germandat per 21a vegada amb un espectacle que repassarà la seva trajectòria. “Volem oferir una vetllada en clau d’humor i germanor, amb l’essència de la festa major”, ha destacat Areny. Els balls de nit començaran a partir de les 22.00 hores, amb formacions com Mariachis Semblanza, New Marabú, l’orquestra Cimarron i l’orquestra Himalaya, que posaran banda sonora als records de joventut del públic assistent.

Una de les propostes més singulars serà el recorregut per les cases i carrers de la parròquia, previst per al dijous 24 de juliol a les 18.00 hores. Tot i que no se n’han volgut donar gaires detalls, es tracta d’una experiència immersiva per reviure la vida quotidiana a la Sant Julià de l’edat mitjana i del segle XX. La festa també inclourà activitats com el torneig de ‘Bumper Ball’, un joc esportiu dins de bombolles inflables, o l’obra de teatre ‘Amore Amores’, a càrrec de la Jocand i Jaume Viñas.

Pel que fa al vessant més tradicional, es mantindran actes com el ball de gegants i gegantons, la passa, la marratxa, la cercavila de foc amb el Llop de la Senyoreta, el torneig de petanca, la ballada de sardanes i el ball de la Dama Blanca. També hi haurà espectacles infantils, quatre discomòbils, concerts de versions i actuacions destacades de Buhos, Ginestà i Els Pets. A més, la Festa Major comptarà amb espectacles de màgia, pallasses, havaneres amb veus femenines per primer cop i la presència habitual de la ràdio en directe de la Colla Laurediana.

Una altra iniciativa que es consolida és l’hora silenciosa, pensada per a persones amb trastorns de l’espectre autista o hipersensibilitat. S’aplicarà divendres i dimarts de 19.00 a 20.00 hores; dissabte de 20.00 a 21.00 hores; diumenge de 21.00 a 22.00 hores, i dilluns de 22.00 a 23.00 hores. “La resposta va ser molt positiva i volem garantir que tothom pugui viure la festa al seu ritme”, ha apuntat Rogé. Com a iniciativa de sostenibilitat, es repetirà el projecte ‘Oh my got!’, nascut el 2024 per reduir els residus durant la festa. Finalment, el comú ha confirmat que, amb el suport del Ministeri de Transports s’ampliaran horaris i freqüències del transport públic per garantir una festa segura i accessible.