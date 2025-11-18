Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Façana del Centre Cultural Lauredià. | Comú de Sant Julià de Lòria
El Periòdic d'Andorra
Suspensió preventiva d’obres exteriors

Sant Julià atura el revestiment de la façana del Centre Cultural Lauredià pel despreniment d’una peça d’alumini

La caiguda de l'element obliga al comú a revisar la fixació dels acabats i a iniciar una auditoria externa per identificar les causes de l'incident

El Comú de Sant Julià de Lòria ha suspès de manera immediata els treballs relacionats amb el revestiment exterior del Centre Cultural i de Congressos Lauredià després de la caiguda d’una peça d’alumini registrada dissabte passat. L’incident només va provocar danys materials i no es van produir afectacions personals.

Seguint els protocols de seguretat, s’ha iniciat la revisió del material col·locat i el desmuntatge dels elements que puguin presentar problemes de fixació. Com a conseqüència, queda aturada tota actuació vinculada a l’acabat de la pell de la façana fins que es determini la seva plena seguretat.

Els serveis tècnics inspeccionen el material instal·lat i desmunten parts susceptibles de risc mentre s’analitzen causes i responsabilitats, tot mantenint operatives les obres interiors del recinte cultural

Els serveis tècnics treballen en inspeccions i comprovacions per identificar les causes del despreniment i garantir la integritat de l’estructura. De manera paral·lela, s’ha obert el procediment per depurar les responsabilitats corresponents en coordinació amb les empreses i els professionals que participen en l’obra, i s’ha encarregat un informe per efectuar una auditoria externa.

El comú manté com a prioritat la seguretat de la ciutadania i no preveu reprendre les tasques exteriors fins que totes les condicions siguin adequades. Mentrestant, les obres interiors del Centre Cultural Lauredià, que afecten principalment els dos auditoris, continuen segons el calendari previst.

