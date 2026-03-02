Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Joan-Marc Joval, David Haro, Pau Riera i Sofia Cortesao, aquest dilluns al matí. | ANA / I.M.
Agències
Reconeixement al talent nacional

Sant Julià acollirà el rodatge de ‘11’, una coproducció en català que mobilitzarà fins a 115 professionals durant deu dies

La producció compta amb una aportació pública de 140.000 euros, sota la previsió d'estrenar-la l’hivern vinent al Centre Cultural Lauredià

La parròquia de Sant Julià de Lòria es convertirà a partir del 6 de març en l’escenari principal del rodatge de ‘11’, un thriller de suspens rodat íntegrament en català que mobilitzarà prop de 115 professionals durant deu dies. El film, una coproducció andorrano-espanyola, situarà les càmeres en espais com La Peguera, els boscos de La Rabassa i trams de la cota 2000 de Naturland, entre altres indrets de la parròquia.

El director del departament de Promoció Cultural del Govern, Joan-Marc Joval, ha admès que “a vegades no tenim el múscul financer per arribar on voldríem arribar”, però ha defensat que el país compensa aquesta limitació amb “aquesta capacitat de donar molt suport logístic, facilitant molt les coses”. Joval ha insistit que Andorra té “aquesta vocació de suport i de facilitar-ho al màxim possible” i que el sector audiovisual és “una eina de comunicació potentíssima” per projectar el territori a escala internacional.

“Parlem d’un equip de 115 professionals amb prop de 90 persones allotjades als hotels de la parròquia durant deu dies, que també faran ús dels nostres restaurants i serveis locals” – Sofia Cortesao

Altrament, la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, ha detallat que el rodatge s’allargarà deu dies i que bona part de l’equip s’allotjarà a la parròquia. “Parlem d’un equip de 115 professionals amb prop de 90 persones allotjades als hotels de la parròquia durant deu dies, que també faran ús dels nostres restaurants i serveis locals”, ha explicat, remarcant que aquest projecte posa de manifest que “el cinema i l’audiovisual també generen activitat econòmica” i que “el sector cultural pot revifar el territori”, tot celebrant que la localització és “identitat i l’ADN” de la parròquia.

La cònsol ha subratllat que, més enllà de l’aportació econòmica del comú, el valor afegit és el suport humà i organitzatiu. “Aquest acompanyament és el que realment us posem més al vostre abast”, ha afirmat, tot destacant la implicació dels departaments comunals per facilitar la logística del rodatge. La corporació comunal ha contribuït amb una aportació de 15.000 euros i amb suport logístic i organitzatiu. L’Executiu, a través de l’ajut a la cinematografia, destina 125.000 euros, una xifra que, segons Joval, “cal continuar ampliant” per consolidar una indústria cultural amb projecció internacional.

Un thriller ambientat en un refugi de muntanya

El coproductor executiu de la pel·lícula, David Haro, ha volgut posar l’accent en el factor humà. “No tot són diners”, ha assegurat, en referència a una indústria sovint associada a grans pressupostos. A més, ha defensat que el projecte és possible gràcies a “aquest caliu” i a “l’esperit col·laboratiu” del país. Per la seva banda, el també coproductor executiu Pau Riera ha explicat que la història segueix “dos joves monitors d’esplai amb els seus vuit nens que passaran un cap de setmana en un refugi de muntanya” i que, després d’una tempesta de neu que els deixa aïllats, “quan entren al refugi i fan el recompte es troben que hi ha un nen de més”.

Els productors han remarcat igualment que es tracta d’una pel·lícula 100% en català en versió original, una aposta que consideren una “reivindicació” necessària. El film hauria d’estar finalitzat abans d’acabar l’any, amb la previsió d’estrenar-se l’hivern vinent. Cal destacar que el comú s’ha compromès que la pel·lícula es projecti al Centre Cultural: “Un espai que precisament simbolitza la voluntat de la parròquia per continuar apostant per la cultura, per la creació i pel talent, i per la gent d’Andorra”, ha conclòs la cònsol.

