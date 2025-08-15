Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • A les 12.00 hores, l’església de Santa Eulàlia ha acollit la missa en honor a la Mare de Déu, punt central de la celebració religiosa. | Comú d'Encamp
Arnau Ojeda Garcia
Festa Major d'Encamp

Sans defensa la Festa Major com un punt de trobada en una segona jornada marcada per la diversitat d’activitats

Els programes d’estiu impulsats pel comú han involucrat prop de 1.300 infants entre Encamp i el Pas de la Casa, reforçant l'aposta per l'oci juvenil

Encamp ha celebrat aquest divendres el segon dia de la seva Festa Major amb una jornada plena d’activitats, combinant tradició, música i diversió per a totes les edats. El dia ha començat amb el tradicional concurs de pesca a l’estany d’Engolasters i ha continuat amb inflables al Parc de l’Ossa, a càrrec de ‘Parc Blau’. A les 12.00 hores, l’església de Santa Eulàlia ha acollit la missa en honor a la Mare de Déu, punt central de la celebració religiosa.

Un moment de la missa l’esglesia Santa Eulàlia a Encamp. | El Periòdic / A.O.G.

La cerimònia ha estat presidida per mossèn Àlex Vargas i ha reunit nombrosos encampadans, així com diverses autoritats parroquials, entre elles el cònsol menor, Xavier Fernández; el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, i el síndic general, Carles Ensenyat. En finalitzar, Sans ha destacat el caràcter de trobada i convivència de la festa: “És un punt de trobada de tota la gent de la parròquia. Festegem la Mare de Déu, Sant Roc i celebrem la comunió de joves, petits i grans a través de totes les activitats que hem organitzat”.

El conseller també ha recordat que a les 15.00 hores se celebrarà el tradicional Ral·li Sorpresa —una activitat molt esperada per la joventut—, i que al llarg de la tarda la festa continuarà amb propostes per a tots els gustos i edats, com un ball per a la gent gran a la plaça dels Arínsols, la festa de l’escuma al Parc de l’Ossa i el torneig de vòlei platja a la piscina de la Mola. El vespre estarà dedicat a la música i el ball, amb l’actuació de Fusión Tercet, el concert del grup de versions Fugados de Alcatraz, focs artificials, activitats nocturnes i la popular festa ‘Els 40 On Tour’.

El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans. | El Periòdic / A.O.G.

Tanmateix, Sans ha subratllat la importància de continuar treballant des del comú per oferir activitats culturals i d’oci a infants i joves durant tot l’any, especialment en períodes no escolars. En aquest sentit, ha remarcat que aquest estiu s’han organitzat programes tant a Encamp com al Pas de la Casa, amb propostes com el llaç d’animació, el 4×15 i les colònies de la Baronia, les qual han comptat amb la participació d’aproximadament 1.300 infants.

Demà dissabte, diada de Sant Roc, les activitats continuaran amb més propostes infantils i un acte d’homenatge a dos padrins de la parròquia —un padrí i una padrina— a les 13.30 hores a casa comuna, abans de la cloenda oficial amb DJs locals.

