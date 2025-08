Cultura i música

‘Ritmes, capital musical’ celebra deu anys amb concerts i activitats familiars que omplen d’energia la capital

‘Ritmes, capital musical’ celebra enguany la desena edició amb la mateixa energia de sempre i un escenari que ja s’ha convertit en punt de trobada imprescindible de l’estiu: l’aparcament de La Vinyeta (avinguda Meritxell, 10). El cicle, que omple d’ambient els vespres d’agost, consolida aquest espai com a escenari central dels concerts per a públic adult, que tindran lloc cada dimarts i dijous a les 19.30 hores.

Les propostes familiars es mantenen al carrer Callaueta, on cada dilluns a les 17.00 i a les 18.00 hores els més petits podran gaudir de tallers i actuacions musicals pensades per a tota la família. Amb estils per a tots els gustos, des de tributs i homenatges fins a jazz, blues i versions dels anys 50 fins a l’actualitat, ‘Ritmes, capital musical’ continua apostant per una programació variada que anima els eixos comercials de la parròquia en plena temporada turística.

El cartell d’enguany, de nou molt variat i per a tots els gustos, arrenca aquest dimarts, 5 d’agost, amb Dos pájaros al vuelo, un tribut a Serrat i Sabina. La propera cita serà el dijous 7, amb Monnie & The awesome boys, que farà ballar a tot el públic amb versions de jazz, soul i pop&rock. El dimarts 12 serà el torn de Iarakè, un grup de versions dels anys 60 fins a l’actualitat; el dijous 14 arriba a l’avinguda Meritxell un tribut a Tina Turner amb Tina & The Turners. El programa continua el dimarts 19 amb el grup Set de Rumba; el dijous 21 un tribut a Bee Gees amb el grup Los Gees; el dimarts 26 el grup The Swing Girls oferirà versions dels èxits dels 50 fins a l’actualitat; i el dijous 28 tancarà el cicle el grup Los Mejores amb èxits del pop i el rock espanyol dels noranta i els 2000. La programació del ‘Ritmes menuts’ donarà el tret de sortida el dilluns 11 d’agost amb un taller de circ i el concert del grup Tot el món. El seguiran el dia 18 els jocs de fusta i l’actuació dinàmica de Live Karaoke; i finalitzarà el dilluns 25 amb bombolles de sabó gegants i la música de Quina ballaruca