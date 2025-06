Estrena literària

Quan l’erotisme i la intriga es troben i fusionen: així és com neix ‘Cuentos para no dormir sol@’, uns relats “molt visuals”

L'escriptora que en 2011 va publicar el seu primer llibre a l'Illa Carlemany retorna amb una editorial pròpia i deixant dos reculls narratius trepidants

10 històries ràpides, sensuals, carregades d’intriga, i totes inspirades en casos reals. Aquests són els quatre ingredients que integren la darrera novel·la eròtica de l’autora barcelonina Lucrezia Garcia, ‘Cuentos para no dormir sol@’, qui sota el pseudònim Kuki Kirsch ha conformat un recull apte per a aquelles persones que no vulguin dormir mai més soles i sentin que necessitin una bona dosi de misteri, suspens i testimonis de desamor veritables. D’aquesta forma, l’escriptora ha explicat en una breu presentació a la sala fòrum de FNAC Pyrénées com va sorgir-li del cap aquest últim i excitant llibre que tindrà molt aviat, concretament aquest setembre, una continuació en una altra novel·la més extensa i amb el nom ‘Yo compartí vagón con el diablo’, que aplegarà als 10 protagonistes de ‘Cuentos’ en una història més obscura.

“És una novel·la perfecta i ideal per a aquest estiu tan calorós, la qual conduirà a una segona trama molt més complexa que tindrà lloc en un tren. Però aquesta primera, que avui us porto en primícia, és un conjunt d’històries molt visuals i que no us deixarà indiferents, tant si dormiu sols o en parella, tant si val, perquè aquests relats estan basats en fets reals i us faran viure altres realitats”, ha avançat amb un somriure Garcia. A més, l’autora ha estipulat que el seu guió està pensat per inventar-se una pel·lícula perquè com ha recordat, “el gènere eròtic no gaudeix d’una àmplia oferta de bons films” i per això s’han de dissenyar noves produccions “que nodreixin i reinventin el camp”.

Lucrezia Garcia signant aquesta tarda a una lectora del país i deixant una dedicatòria en un exemplar de ‘Cuentos para no dormir sol@’. | El Periòdic / P.M.

D’altra banda, i no menys important, Garcia també ha reintroduït el poemari de ‘Besos’, una obra que va presentar el passat Sant Jordi a Barcelona i que ara mateix ja gaudeix dels seus exemplars al territori. Es tracta de petites proses romàntiques amb un principi i final per cadascuna i carregades d’optimisme i desig, basades, novament, en experiències autèntiques i que també toquen l’amor no correspost en alguns dels seus versos. Altrament, l’escriptora resident al Principat ha recordat que també ha presentat enguany ‘Mitómana’, una novel·la que revesteix la història real d’un noi que va ser acusat de violar a una noia a Eivissa, quan aquesta va demostrar ser una mentidera compulsiva i impugnant a una important família. Les tres peces han estat publicades sota el segell independent de Lu&Love Editions, la seva editorial en línia.

Sobre la trajectòria de Garcia, va treballar quatre anys com a redactora del Club Piolet en la televisió estatal en 2011, moment en què va publicar la seva primera novel·la al país de ciència-ficció anomenada ‘Nueve Mundos, el origen’, esclarint que va començar ingressant “un euro per llibre venut” i que la vestimenta és una altra de les seves passions. Els inicis per als escriptors i els autònoms mai són senzills, motiu pel qual l’escriptora catalana ha encoratjat al públic que expliquin les seves històries en l’editorial pròpia citada perquè podran sorgir noves històries, com també ha recordat que la seva feina actual de ghostwritter li permet assessorar a qui necessiti crear el seu propi llibre i tingui un bon relat a explicar. Tot plegat, amb “molta sensibilitat, creativitat i humanitat”.

L’autora ha explicat a FNAC els seus inicis al món de l’escriptura i com va arribar a crear la seva propia editorial en línia, Lu&Love Editions. | El Periòdic / P.M.