Recital en solitari

Paula Gonzàlez porta Bach, Cassadó i Txaikovski a l’església de Pal

Les parets de l'església de Sant Climent de Pal han ressonat aquest divendres amb un solo de violoncel a càrrec de l'artista

Les parets de l’església de Sant Climent de Pal han ressonat aquest divendres amb un solo de violoncel a càrrec de Paula Gonzàlez de Alaiza Manubens. Un concert íntim i emotiu en què l’artista ha demostrat una gran sensibilitat musical, que ha aplegat una trentena de persones i ha omplert l’espai amb les melodies de Bach, Goltermann, Cassadó i Txaikovski. “Tocar un solitari sempre és una oportunitat per poder-te expressar totalment com ets tu i per poder oferir la teva visió de la música i poder expressar tot el que tu sents en un concert”, ha comentat la violoncel·lista, que s’ha format a l’institut de Música del comú d’Andorra la Vella, a l’Escola Oriol Martorell de Barcelona i actualment es troba estudiant a Musikene, a Sant Sebastià, on està completant la seva formació com a violoncel·lista.

De fet, és la segona vegada que l’artista es presenta al país amb un recital en solitari. Sobre el repertori escollit, ha manifestat que la Suite de Bach número tres “representa molt bé les idees del Barroc”; pel que fa a Cassadó, del qual ha ofert el primer moviment de la seva Suite, ha destacat que és “una peça molt diferent, amb tocs de música espanyola, més espiritual”; i també ha tocat dues peces de Goltermann i Txaikovki que “són originals per piano i cel·lo” però que ella ha adaptat, “més curtes però molt boniques”. L’objectiu, ha dit, ha estat “transmetre tots els sentiments”.

D’aquesta manera, Gonzàlez de Alaiza ha explicat moments abans del concert que cada obra “té un caràcter diferent” però “especial en la seva manera” anant de la “mística” en l’obra de Cassadó, a una part “més alegre i més viu” en la de Bach. “Depèn de l’obra, té el seu sentiment”, ha asserit.