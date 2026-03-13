Pau Riera defensa el cinema en català i assegura que l’idioma no condiciona la força ni l’abast d’una història

“L’idioma no condiciona que una història s’expliqui millor o pitjor.” Així s’ha expressat el director Pau Riera, de Contraban Produccions, en defensa del cinema en català i del paper que pot tenir aquesta llengua en la indústria audiovisual.
Riera ha remarcat que el català té la mateixa capacitat narrativa que qualsevol altra llengua i que pot servir per explicar històries amb projecció internacional. En aquest sentit, ha afirmat que fer una producció íntegrament en català és també una manera de reforçar la identitat cultural i la tradició pròpia.
El productor ha posat com a exemple l’èxit de produccions audiovisuals en altres idiomes que no són majoritaris. “Quan nosaltres veiem una pel·lícula o una sèrie coreana ningú es posa les mans al cap perquè sigui en un altre idioma”, ha indicat, tot defensant que el públic està acostumat a consumir continguts en diferents llengües.
“Quan nosaltres veiem una pel·lícula o una sèrie coreana ningú es posa les mans al cap perquè sigui en un altre idioma” – Pau Riera
Segons Riera, el més important és que cada història s’expliqui amb la llengua que necessita i que l’idioma no sigui un factor determinant a l’hora de valorar un projecte. També considera que el Principat podria impulsar més el català en l’àmbit audiovisual.
En aquest sentit, ha assenyalat que Andorra hauria de fer l’exercici de facilitar que arribin més pel·lícules en català als cinemes, un pas que ajudaria a normalitzar el consum cultural en aquesta llengua.
Per al productor, l’objectiu final ha de ser que el català es consolidi com una llengua cultural plenament normalitzada. “L’objectiu de tothom és que el català sigui una llengua cultural compartida arreu”, ha afirmat, tot destacant que qualsevol iniciativa que contribueixi a reforçar la presència del català en el cinema i en altres àmbits culturals pot ajudar a avançar en aquesta direcció.
Aquestes reflexions arriben després que la presència del català a les sales de cinema també ha estat objecte de debat polític. Durant una sessió al Consell General d’aquest dijous s’ha recordat que només una part reduïda de les estrenes es projecten en aquesta llengua i que el Govern destina uns 30.000 euros anuals per subvencionar projeccions en català, mentre que la programació depèn principalment de les empreses distribuïdores i de l’única sala de cinema del país.