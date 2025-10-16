Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Cultura
Patrimoni cultural i històric

Patrimoni documenta 57 gravats nous, entre els quals destaquen tres conjunts de gran rellevància a Ordino i Encamp

Així ha estat gràcies a la segona campanya de treballs d’identificació i inventari, que sumats als de la primera en fan un total de 62

La segona campanya de treballs d’identificació i inventari dels gravats rupestres del país ha permès documentar-ne 57 arreu del Principat, entre els quals destaquen tres conjunts de gran valor patrimonial a Ordino i Encamp. El primer conjunt, localitzat a la partida de l’Any de la Part a Ordino, es tracta d’uns gravats amb representacions prehistòriques i medievals que, tot i haver estat documentats per l’historiador Pere Canturri l’any 1973, fins ara es desconeixia la ubicació exacta. Aquest conjunt ha pogut ser localitzat i documentat gràcies a l’ajut del conservador Eudald Guillamet.

A la parròquia d’Encamp s’han localitzat dos conjunts, un a l’entorn de Les Bons i l’altre a la muntanya de Rep. Al primer d’ells s’hi troben representades figures antropomòrfiques, aus i dibuixos de diversa simbologia, com imatges solars i estels, i probablement daten de l’època medieval. Mentre que el segon està compost per representacions complexes de cassoletes hemisfèriques. Aquest conjunt de gravats prehistòrics, concretament, va ser descobert pel director del Cos de Banders, Ferran Teixidó.

“La conservació dels gravats rupestres –que sumant els descoberts en la primera campanya i en aquesta segona són en total 62– és fonamental per preservar el patrimoni cultural i històric del país”, han citat des del Govern. “Aquests gravats, que sovint daten de milers d’anys, són testimonis únics de les primeres expressions artístiques i espirituals”, han afegit.

