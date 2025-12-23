Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El Comú i l'església d'Ordino. | Marvin Arquíñigo
Tradició, música i espiritualitat

Ordino acollirà per primer cop el Cant de la Sibil·la la nit de Nadal interpretat per dues sopranos i un violoncel·lista

L'actuació tindrà lloc a les 23.45 hores a l’església de la parròquia i vol esdevenir un espai de recolliment i connexió amb el patrimoni cultural

Ordino viurà enguany, per primera vegada, la interpretació del Cant de la Sibil·la la nit de Nadal, just abans de la celebració de la Missa del Gall. L’acte, promogut des del departament de Cultura, tindrà lloc el 24 de desembre a les 23.45 hores a l’església d’Ordino, i s’incorpora com una nova proposta cultural i patrimonial dins les celebracions de Nadal de la parròquia.

El Cant de la Sibil·la és un drama litúrgic d’origen medieval que anuncia el Judici Final a través d’un cant profètic interpretat tradicionalment la nit de Nadal. Es tracta d’una de les manifestacions musicals més antigues del patrimoni europeu i l’actuació d’Ordino es basa en la versió mallorquina, l’única que s’ha mantingut viva de manera ininterrompuda al llarg dels segles. L’any 2010, la Unesco va declarar el Cant de la Sibil·la de Mallorca patrimoni cultural immaterial de la humanitat, reconeixent-ne el valor històric, cultural i espiritual.

Es tracta d’una de les manifestacions musicals més antigues del patrimoni europeu i l’actuació d’Ordino es basa en la versió mallorquina, l’única que s’ha mantingut viva de manera ininterrompuda al llarg dels segles

La interpretació anirà a càrrec de dues sopranos, Jonaina Salvador i Maria Casado, que donaran veu a aquesta tradició mil·lenària, amb l’acompanyament d’un violoncel·lista, Ailen Klosko, aportant una sonoritat íntima i solemne a l’acte. Els textos seran recitats per la veu reposada d’Elena Pérez.

Aquesta primera edició del Cant de la Sibil·la a Ordino vol esdevenir un espai de recolliment i connexió amb el patrimoni cultural immaterial, reforçant el vincle entre tradició, música i espiritualitat en una data tan significativa com la nit de Nadal.

