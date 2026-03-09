Obertes les inscripcions per la Fira de Sant Jordi la qual torna a la plaça del Poble després de la remodelació

Les inscripcions per participar en la Fira de Sant Jordi 2026 s’obren aquest dilluns, 9 de març. L’esdeveniment, que torna a la plaça del Poble després de la remodelació, se celebrarà el dijous 23 d’abril, entre les 10.00 i les 20.00 hores.
Les persones interessades en participar-hi poden formalitzar la sol·licitud, gratuïta, de manera presencial a l’àrea de Cultura del Centre Cultural La Llacuna (de dilluns a divendres entre les 8.00 a les 15.00 hores) o, digitalment, per correu electrònic (cultura@comuandorra.ad i paco.bogas@comuandorra.ad) fins al 9 d’abril. Per a més informació, els participants es poden adreçar al telèfon 730 037.