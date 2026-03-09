Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Per a més informació, els participants es poden adreçar al telèfon 730 037. | Comú d'Andorra la Vella
El Periòdic d'Andorra
Esdeveniment cultural

Obertes les inscripcions per la Fira de Sant Jordi la qual torna a la plaça del Poble després de la remodelació

Les persones interessades en participar-hi poden formalitzar la sol·licitud, gratuïta, de manera presencial a l’àrea de Cultura del Centre Cultural La Llacuna

Les inscripcions per participar en la Fira de Sant Jordi 2026 s’obren aquest dilluns, 9 de març. L’esdeveniment, que torna a la plaça del Poble després de la remodelació, se celebrarà el dijous 23 d’abril, entre les 10.00 i les 20.00 hores.

Les persones interessades en participar-hi poden formalitzar la sol·licitud, gratuïta, de manera presencial a l’àrea de Cultura del Centre Cultural La Llacuna (de dilluns a divendres entre les 8.00 a les 15.00 hores) o, digitalment, per correu electrònic (cultura@comuandorra.ad i paco.bogas@comuandorra.ad) fins al 9 d’abril. Per a més informació, els participants es poden adreçar al telèfon 730 037.

Comparteix
Notícies relacionades
Experts reivindiquen el català com una eina cultural i econòmica clau per a la competitivitat de les empreses
Els Bastoners Lauredians, convidats a la gira dels 20 anys de Buhos: “Els hi va encantar quan ho vam posar en escena”
Losada defensa que el comú va informar els propietaris via BOPA perquè “no podíem facilitar les dades” a l’Executiu

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Cultura, Educació
Experts reivindiquen el català com una eina cultural i econòmica clau per a la competitivitat de les empreses
  • Cultura
Els Bastoners Lauredians, convidats a la gira dels 20 anys de Buhos: “Els hi va encantar quan ho vam posar en escena”
  • Cultura
Losada defensa que el comú va informar els propietaris via BOPA perquè “no podíem facilitar les dades” a l’Executiu
Publicitat
Entrevistes culturals
José Martínez
Director de dansa del Junior Ballet de l’Òpera de París
Araceli Rosillo
Historiadora especialitzada en la història de les dones
Isabel Rey
Actriu i còmica
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu