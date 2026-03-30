Oberta la convocatòria per integrar el jurat jove del Festival Ull Nu i participar en l’elecció del millor curtmetratge

L’Associació Carnet Jove Andorra ha obert la convocatòria per formar part del Jurat Carnet Jove del Festival Ull Nu 2026, una iniciativa adreçada a joves d’entre 16 i 30 anys amb interès pel cinema i el món audiovisual.
La proposta ha previst la selecció de tres participants, que tindran l’oportunitat de conèixer el funcionament intern d’un festival, assistir als visionats de les obres en competició i participar en el procés de deliberació del Premi Carnet Jove al Millor Curtmetratge, dotat amb 1.000 euros.
Per optar-hi, les persones interessades han d’accedir al portal habilitat i completar el formulari d’inscripció amb les seves dades. A més, han de respondre una pregunta sobre la seva motivació i presentar una crítica en català d’una obra audiovisual, que pot ser en format escrit —amb una extensió d’entre 1.600 i 3.200 caràcters— o en format audiovisual, amb una durada màxima d’un minut.
Els participants han de presentar una crítica audiovisual o escrita i tenir disponibilitat durant els dies centrals del festival al maig
Entre els requisits, també s’ha establert la disponibilitat presencial els dies 22, 23 i 24 de maig, coincidint amb el desenvolupament del festival i les activitats vinculades al jurat. El termini per presentar candidatures finalitza el 8 d’abril a les 23.59 hores.
La selecció anirà a càrrec d’una comissió integrada per representants del festival i del Carnet Jove Andorra, i els noms dels escollits es faran públics el 14 d’abril.