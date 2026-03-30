  El cartell de la convocatòria de Carnet Jove. | Carnet Jove
Proposta de Carnet Jove

Oberta la convocatòria per integrar el jurat jove del Festival Ull Nu i participar en l’elecció del millor curtmetratge

La iniciativa permetrà a tres participants assistir als visionats, deliberar i formar part de l’entrega del premi dotat amb 1.000 euros

L’Associació Carnet Jove Andorra ha obert la convocatòria per formar part del Jurat Carnet Jove del Festival Ull Nu 2026, una iniciativa adreçada a joves d’entre 16 i 30 anys amb interès pel cinema i el món audiovisual.

La proposta ha previst la selecció de tres participants, que tindran l’oportunitat de conèixer el funcionament intern d’un festival, assistir als visionats de les obres en competició i participar en el procés de deliberació del Premi Carnet Jove al Millor Curtmetratge, dotat amb 1.000 euros.

Per optar-hi, les persones interessades han d’accedir al portal habilitat i completar el formulari d’inscripció amb les seves dades. A més, han de respondre una pregunta sobre la seva motivació i presentar una crítica en català d’una obra audiovisual, que pot ser en format escrit —amb una extensió d’entre 1.600 i 3.200 caràcters— o en format audiovisual, amb una durada màxima d’un minut.

Els participants han de presentar una crítica audiovisual o escrita i tenir disponibilitat durant els dies centrals del festival al maig

Entre els requisits, també s’ha establert la disponibilitat presencial els dies 22, 23 i 24 de maig, coincidint amb el desenvolupament del festival i les activitats vinculades al jurat. El termini per presentar candidatures finalitza el 8 d’abril a les 23.59 hores.

La selecció anirà a càrrec d’una comissió integrada per representants del festival i del Carnet Jove Andorra, i els noms dels escollits es faran públics el 14 d’abril.

