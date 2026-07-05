O Feirão, amb la seva 11a edició, torna a convertir la plaça Guillemó en un aparador de la cultura portuguesa

La plaça Guillemó s’ha tornat a omplir aquest diumenge de música, gastronomia i folklore amb la celebració de l’11a edició d’O Feirão, una cita que recrea els mercats tradicionals del nord de Portugal i que s’ha consolidat com un dels principals punts de trobada de la comunitat portuguesa al Principat. L’esdeveniment, organitzat pel Grup de Folklore Casa de Portugal, s’emmarca enguany en els actes de commemoració del 30è aniversari de l’entitat.
El president del Grup de Folklore Casa de Portugal, José Luis Carvalho, ha destacat que O Feirão «està més que consolidat» després d’11 anys i ha remarcat que forma part de l’agenda d’activitats amb què l’associació celebra les seves tres dècades d’història. Segons ha explicat, l’entitat continua sent «molt viva, molt activa» i compta amb una important participació de joves, fet que considera clau per garantir la continuïtat de les tradicions portugueses al país.
Carvalho ha posat en valor la convivència entre les noves generacions i els membres més veterans del grup, alguns dels quals hi participen des de fa 30 anys. A parer seu, aquesta combinació permet continuar difonent la cultura popular portuguesa alhora que reforça els vincles amb la societat andorrana. «És un valor afegit poder continuar difonent la cultura popular portuguesa, però també aquesta unió, aquest casament entre la cultura andorrana i la cultura portuguesa», ha afirmat.
En aquest sentit, també ha defensat que Andorra i el nord de Portugal comparteixen més similituds de les que sovint es perceben, tant des del punt de vista geogràfic com cultural. Com a exemple, ha recordat l’exposició ‘Retrats d’ara i d’abans’, la qual després de passar pels museus d’Andorra s’exhibirà a Lisboa. Segons ha mencionat, alguns visitants van arribar a pensar que els vestits tradicionals portuguesos exposats eren indumentària andorrana, una mostra, al seu entendre, de la proximitat entre ambdues cultures.
Per la seva banda, el cònsol general de Portugal a Andorra, Duarte Pinto da Rocha, ha definit O Feirão com «la festa d’estiu de la comunitat portuguesa» i ha recordat que l’esdeveniment recrea els mercats tradicionals del Minho de finals del segle XIX i principis del XX, amb vestits, música, danses i gastronomia típiques. Així mateix, ha subratllat que la cita s’ha convertit en un esdeveniment de cohesió que reuneix tant la comunitat portuguesa com molts residents i visitants d’Andorra abans de l’inici del període de vacances.
El cònsol també ha valorat positivament la participació de la segona i la tercera generació de portuguesos residents al Principat, destacant que la seva presència contribueix a mantenir viu el vincle amb les arrels familiars i amb la identitat cultural portuguesa. En aquesta 11a edició, el Grup de Folklore Casa de Portugal ha mobilitzat prop de la totalitat dels seus 53 integrants, els quals han combinat actuacions de música i dansa tradicional amb la venda de productes típics portuguesos, convertint novament la plaça Guillemó en un espai de difusió de la cultura lusitana al cor d’Andorra la Vella, informa l’ANA.