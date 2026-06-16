Neix culturapopular.ad, la nova web dedicada a preservar i divulgar el patrimoni immaterial andorrà

Andorra ja disposa d’un nou portal dedicat exclusivament a la difusió i preservació de la cultura popular. L’Arxiu d’Etnografia del Departament de Patrimoni Cultural ha presentat aquest dimarts culturapopular.ad, una plataforma digital concebuda per documentar, ordenar i donar visibilitat al patrimoni cultural immaterial del país, així com a les persones i entitats que contribueixen a mantenir-lo viu.
La nova web, impulsada en el marc de l’Estratègia de la Cultura 2030, recull continguts relacionats amb àmbits tan diversos com l’art culinari, les tradicions ramaderes, els usos de les plantes, les festes populars, el teatre tradicional, les llegendes, les danses o el cançoner popular andorrà. Cada apartat inclou explicacions contextuals, categories específiques i material gràfic per facilitar la descoberta i la comprensió d’aquest patrimoni.
Durant la presentació, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha reivindicat la importància d’aquest llegat immaterial dins la identitat del país. «La cultura popular és el conjunt de coneixements, pràctiques, tradicions, celebracions i expressions artístiques que una comunitat transmet de generació en generació. És una part essencial de la identitat col·lectiva i un reflex de la manera com les persones s’han relacionat històricament amb el territori, l’entorn i la societat», ha exposat.
Un dels elements destacats del portal és l’espai dedicat a les entitats, associacions i col·lectius que treballen en la conservació i transmissió de les manifestacions culturals del país. Aquest apartat permet conèixer les activitats que desenvolupen aquests actors i facilita la connexió entre continguts gràcies a una navegació transversal.
La web centralitza les principals manifestacions de la cultura popular del país i les entitats que contribueixen a mantenir-les vives
La plataforma també incorpora un calendari anual amb les principals celebracions, activitats i manifestacions de cultura popular que tenen lloc al llarg de l’any, amb la voluntat d’oferir una visió global de la vitalitat cultural d’Andorra.
Segons la directora del Departament de Patrimoni Cultural, Isabel de la Parte, l’objectiu és que culturapopular.ad es converteixi en «un espai de referència» capaç d’aglutinar les diferents expressions de la cultura popular andorrana i de reconèixer «el paper fonamental de les persones, entitats i col·lectius que les mantenen vives».
Des de Patrimoni Cultural destaquen que es tracta d’una eina oberta i en evolució constant. La web s’anirà ampliant progressivament amb nous continguts i aportacions gràcies al treball conjunt amb associacions, agrupacions i altres actors vinculats a la cultura popular, que també han participat en la seva elaboració aportant documentació i coneixement.
Per donar-la a conèixer, el departament ha elaborat un audiovisual promocional que acompanya el llançament de la plataforma. A més, la ciutadania, les entitats i les persones interessades podran contribuir al seu creixement proposant nous continguts a través del correu electrònic del Departament de Patrimoni Cultural, amb la voluntat de consolidar un espai compartit de memòria, identitat i coneixement col·lectiu.