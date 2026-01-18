Nathalie Launay rep el Diploma i la Medalla de Plata als premis internacionals Artist World Award i Stella Virtuosa 2025

L’artista francesa Nathalie Launay, científica de formació i pintora abstracta, ha estat distingida als premis internacionals Artist World Award (AWA)-2025 i Stella Virtuosa (SV)-2025, organitzats per l’Acadèmia Internacional d’Arts Contemporànies. En el marc d’aquesta edició, Nathalie Launay ha rebut el Diploma de Plata de l’AWA-2025 i la Medalla de Plata del premi Stella Virtuosa-2025, en reconeixement a la seva participació i al nivell artístic de les obres presentades.
Tres obres de l’artista van ser seleccionades per al concurs. El quadre “Regression” va resultar guanyador en la categoria “Pintura”, secció “Professional”.
Actualment, Nathalie Launay viu i treballa a Andorra. El juny de l’any passat, Nathalie va ser la protagonista de la revista Andorra Style i va aparèixer a la seva portada.
Després de dedicar més de quinze anys a l’estudi de malalties neurològiques rares, va decidir orientar-se plenament cap a la seva pràctica artística. Aquest canvi de trajectòria professional no va suposar un allunyament de la ciència; ben al contrari, aquesta s’ha convertit en una de les principals forces motrius del seu llenguatge pictòric.
En la seva obra, l’artista combina coneixements científics i intuïció artística, explorant una àmplia varietat de tècniques i suports. Inspirada tant per la seva recerca com pel seu entorn quotidià, incorpora referències a les ciències de la vida, transformant dades genètiques i estructures orgàniques en composicions abstractes, on el rigor formal dialoga amb la força emocional del color. Aquest enfocament té com a objectiu fer visible allò que sovint roman invisible: les arquitectures, els codis i les dinàmiques íntimes dels éssers vius.
“L’art i la ciència són dos camins complementaris. Tots dos busquen fer visible l’invisible, explorar els misteris del món i plantejar preguntes fonamentals sobre la condició humana”, assenyala Nathalie Launay.
La cerimònia de lliurament dels guardons va tenir lloc a la galeria privada Untitled, a Andorra, dirigida per Marta Llompart. El diploma i la medalla van ser lliurats per Irina Rybalchenko, membre honorària de l’Acadèmia Internacional d’Arts Contemporànies i representant oficial de la institució a Andorra.