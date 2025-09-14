Museus inclusius i digitals: el repte per connectar amb nous públics i reforçar el seu patrimoni cultural

El cicle ‘La cultura avui’, impulsat per l’Agència de Notícies Andorrana amb el suport del Govern, arrencarà aquest 17 de setembre amb l’activitat ‘Museus vius: repensar el patrimoni en la societat digital’, que tindrà com a objectiu repensar el paper dels museus i del patrimoni en la societat digital. Les jornades plantegen debats al voltant de la transformació tecnològica, la capacitat d’arribar a les noves generacions i el rol dels equipaments culturals com a espais de pensament crític.
En aquest sentit, els museus del país tenen un repte davant l’entorn digital. La cap d’àrea de Museus i Monuments, Rut Casabella, ha remarcat que un dels principals esforços de l’àrea “estan centrats a fer els nostres museus i monuments accessibles i inclusius, que tothom hi trobi el seu espai i que tothom hi pugui accedir, tant físicament com digitalment”. Tal com estableix la nova definició de museu aprovada per International Council of Museums (ICOM), ha recordat, que l’identifica com una institució “accessible i inclusiva”. A partir d’aquesta definició es va fonamentar el pla estratègic dels Museus i Monuments Nacionals 2024-2030, que preveu un augment de l’activitat cultural i museística i, també, l’adaptació a l’entorn digital. “No hem d’esperar que el públic vingui, l’hem de fer venir”, ha destacat Casabella, qui creu que la promoció dels espais museístics també passa per la creació de propostes innovadores per atraure els usuaris.
El director del departament de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, ha coincidit amb Casabella que el repte actual envers l’entorn digital i els museus passa per “continuar fomentant l’accessibilitat i enriquir els discursos per a públics molt més diversos”. Des de l’àrea de Museus i Monuments han recordat que ja s’han començat a fer iniciatives, sobretot per portar les noves tecnologies als museus, com la total digitalització de l’arxiu del Museu Postal o les diferents eines emprades en exposicions, com hologrames o videoreconstruccions.
Tanmateix, Casabella ha instat que cap fotografia pot substituir l’obra física i original. “Pots recuperar imatges de les pintures de Sant Esteve que es van restaurar i que actualment estan exposades a l’Espai Columba, però estar davant, gaudir-les, apreciar-les, veure els pigments, olorar l’encens o escoltar la música que s’ha inclòs a l’espai, això mai una imatge o una pantalla t’ho podrà transmetre”, ha sentenciat la cap d’àrea.
En el procés d’adaptar els museus a l’entorn digital i tecnològic, també s’aconsegueix arribar a un públic encara difícil de captivar. “Els joves ens preocupen”, ha reconegut Casabella, tot detallant que els joves són el col·lectiu que més es resisteix a visitar museus i el que més se’n beneficiaria.
El vicepresident de l’Skal Club d’Andorra, Quim Barcelò, ha destacat que “per poder adaptar el turisme cultural a un públic més jove cal utilitzar les plataformes que fa servir la gent jove”. A més, ha remarcat que la incorporació d’eines tecnològiques i la presència dels museus a l’entorn digital ha de “facilitar al màxim a qualsevol persona l’accés als museus d’Andorra”. En especial als joves, que busquen sobretot iniciatives amb “dinamisme”. “Els joves volen opcions per triar”, ha expressat Barcelò, qui ha advertit que Andorra s’enfronta a un repte de competència cultural. “No ajuda estar rodejat de grans potencials com Toulouse o Barcelona”, ha remarcat.
Al contrari, Joval considera que Andorra sí està preparada per rebre turisme cultural. “Tenim una oferta cultural envejable”, ha qualificat Joval. “Tenim quantitat i qualitat, i una infraestructura patrimonial amb un romànic envejable”, ha reiterat.
En aquest sentit, la cap d’àrea de Museus i Monuments ha aprofitat per remarcar el paper indispensable que fan els museus, “que són petits oasis de coneixement”, en l’entorn digital. “A la xarxa es transmeten un seguit de continguts i idees vinculades a l’extrema dreta, que utilitzen la desinformació actual, i els museus són escenaris i refugis de l’esperit crític”, ha reivindicat Casabella. Per aquest motiu, ha defensat que els museus “són importants dins de l’entorn digital”.