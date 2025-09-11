Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El mural 'Calma', a l’encreuament entre el carrer de la Sardana i el carrer Bonaventura Riberaygua. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Cultura
Embelliment d'espais públics

Més d’un centenar de persones i música en directe inauguren el mural ‘Calma’ del barri de Prada Ramon

Losada afirma que l'objectiu és, dins el pressupost del 2026, continuar amb el projecte i "plantejar-nos quins artistes o quin tipus d'obra volem"

Prada Ramon ha inaugurat aquesta tarda el mural ‘Calma’. Ubicat a l’encreuament entre el carrer de la Sardana i el carrer Bonaventura Riberaygua, l’acte ha comptat amb més d’un centenar de persones, música en directe a càrrec d’Els Senyora i berenar. “Estem molt contents, per la gent del barri i del país”, ha comentat la cònsol menor de la capital, Olalla Losada. “És el nostre barri, soc fill d’aquí”, ha expressat durant la inauguració de l’esdeveniment el cònsol major, Sergi González.

El mandatari ha recordat que l’obra s’acull dins el projecte ‘Art de Carrer’, el qual va sorgir l’any passat després de reunir-se amb l’associació de comerciants per escollir nous projectes per a la zona, una de les més denses de la parròquia. ‘Calma’, creada pel col·lectiu internacional Boa Mistura, ha sorgit d’un procés participatiu amb la votació de més de 550 persones, per la qual cosa des de la corporació “creiem que és un mural que dia rere dia s’anirà fent més de la gent de la zona“, ha exposat Losada.

De fet, ‘Art de Carrer’, el qual va néixer per potenciar espais públics de Prada Ramon amb intervencions artístiques inspirades en la natura i l’entorn de muntanya, va arrencar amb un total de 10 propostes. La inaugurada avui, ha estat la tretzena. En aquest sentit, la cònsol menor ha esmentat que la intenció és continuar amb el projecte: “Cada any hem d’anar afegint altres obres. Ara estem amb el pressupost del 2026 i serà el moment de plantejar-nos quins artistes o quin tipus d’obra volem“.

També ha pres la paraula Pablo Purón, un dels artífexs de l’obra, recordant que el procés ha durat mesos. “Vam començar amb una consulta ciutadana al maig per nosaltres intentar entendre el lloc a través dels ulls de qui l’habita”, ha apuntat, afegint que posteriorment van presentar tres propostes diferents que es van sotmetre a votació popular. De ‘Calma’, ha assegurat ser un terme que “tothom posava en valor del país, i d’aquest contacte amb la natura”.

Els cònsols de la capital durant la inauguració. | Marvin Arquíñigo
La restauració de la zona, plena de gom a gom. | Marvin Arquíñigo
Olalla Losada i Pablo Purón, davant el mural. | Marvin Arquíñigo
Comparteix
Notícies relacionades
‘El Silenci de la Broma’, un llibre que dona veu a les víctimes i consciència a petits i grans sobre l’assetjament
Un laboratori especialitzat analitza els conjunts romànics de pintura mural del Principat per un cost de 15.570 euros
La Feréstec inicia la seva primera temporada amb quatre mesos de residències i espectacles de petit format

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Cultura, Societat
‘El Silenci de la Broma’, un llibre que dona veu a les víctimes i consciència a petits i grans sobre l’assetjament
  • Cultura
Un laboratori especialitzat analitza els conjunts romànics de pintura mural del Principat per un cost de 15.570 euros
  • Cultura
La Feréstec inicia la seva primera temporada amb quatre mesos de residències i espectacles de petit format
Publicitat
Entrevistes culturals
Toni Gilabert
Cantant del grup de versions Fugados de Alcatraz
Cristina Pericas
Creadora de GOJA, l’espectacle de dansa vertical
Efrem Roca
Saxofonista
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu