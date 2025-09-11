Més d’un centenar de persones i música en directe inauguren el mural ‘Calma’ del barri de Prada Ramon

Prada Ramon ha inaugurat aquesta tarda el mural ‘Calma’. Ubicat a l’encreuament entre el carrer de la Sardana i el carrer Bonaventura Riberaygua, l’acte ha comptat amb més d’un centenar de persones, música en directe a càrrec d’Els Senyora i berenar. “Estem molt contents, per la gent del barri i del país”, ha comentat la cònsol menor de la capital, Olalla Losada. “És el nostre barri, soc fill d’aquí”, ha expressat durant la inauguració de l’esdeveniment el cònsol major, Sergi González.
El mandatari ha recordat que l’obra s’acull dins el projecte ‘Art de Carrer’, el qual va sorgir l’any passat després de reunir-se amb l’associació de comerciants per escollir nous projectes per a la zona, una de les més denses de la parròquia. ‘Calma’, creada pel col·lectiu internacional Boa Mistura, ha sorgit d’un procés participatiu amb la votació de més de 550 persones, per la qual cosa des de la corporació “creiem que és un mural que dia rere dia s’anirà fent més de la gent de la zona“, ha exposat Losada.
De fet, ‘Art de Carrer’, el qual va néixer per potenciar espais públics de Prada Ramon amb intervencions artístiques inspirades en la natura i l’entorn de muntanya, va arrencar amb un total de 10 propostes. La inaugurada avui, ha estat la tretzena. En aquest sentit, la cònsol menor ha esmentat que la intenció és continuar amb el projecte: “Cada any hem d’anar afegint altres obres. Ara estem amb el pressupost del 2026 i serà el moment de plantejar-nos quins artistes o quin tipus d’obra volem“.
També ha pres la paraula Pablo Purón, un dels artífexs de l’obra, recordant que el procés ha durat mesos. “Vam començar amb una consulta ciutadana al maig per nosaltres intentar entendre el lloc a través dels ulls de qui l’habita”, ha apuntat, afegint que posteriorment van presentar tres propostes diferents que es van sotmetre a votació popular. De ‘Calma’, ha assegurat ser un terme que “tothom posava en valor del país, i d’aquest contacte amb la natura”.