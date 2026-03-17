Makuka presenta el seu segon EP, ‘Somiadors de fang’: “L’important és unir-se a la gent que estimes de veritat”

El músic andorrà Nicolás Vega (conegut com a Makuka) ha publicat aquest dimarts el seu nou EP, ‘Somiadors de fang’, un treball integrat per cinc cançons en català i anglès. En declaracions a EL PERIÒDIC, l’artista ha explicat que el disc inclou dos temes en català, ‘Vulgar Drummer’ i ‘La guerra no està bé’, els quals ja havien vist la llum com a senzills, així com tres peces en anglès: ‘The Date’, ‘Martina’ i ‘Mr. Groove‘. En aquest sentit, ha assenyalat que “’Vulgar Drummer’ parla sobretot de com superar les coses”, mentre que ‘La guerra no està bé’ aborda la idea que “tots som humans i venim del mateix lloc” i defensa la música i l’art com a llenguatges universals.
Pel que fa a la resta del repertori, Makuka ha detallat que ‘The Date’ i ‘Martina’ són dues balades, mentre que ‘Mr. Groove’ presenta un estil “més rockera, més canyera” i tracta sobre el temps, concretament “el temps que no hem de perdre” i com sovint “se’ns escapa”, per exemple amb l’ús del mòbil. Tot i la diversitat de temàtiques, l’artista ha indicat que el conjunt del treball comparteix un fil conductor centrat en “les inseguretats”, i ha afegit que, davant d’un context internacional que considera inestable, el missatge és “unir-se a la gent que estimes de veritat” i entendre-ho com “tornar a casa”.
Sobre l’origen del projecte, ha esmentat que les cançons “ja fa temps que les tinc guardades”, però ha precisat que el procés creatiu respon a la seva manera habitual de treballar, escrivint “des de la meva perspectiva” i explicant “com veig el món que ens envolta”. En relació amb el procés de producció, Makuka ha assenyalat que ha estat “bastant ràpid” i que la publicació de ‘La guerra no està bé’ va ser el fet que va impulsar la decisió d’agrupar les cançons en un EP per “recalcar aquest nou single” i disposar de més material.
Cal destacar que ‘Somiadors de fang’ és el primer treball del músic que publica sota el segell U98, amb qui va signar l’any passat. En aquest sentit, ha assenyalat que l’experiència ha estat “tot el contrari” del que podria suposar el canvi respecte a l’autopublicació, i ha explicat que el segell “sap el que fa” i que “ho fan des de fa molt temps”. Així mateix, ha detallat que han estat ells els encarregats de publicar el treball i penjar-lo a les plataformes digitals, a diferència del seu anterior EP, ‘Too much protagonism’, el qual va haver de gestionar ell mateix. “Em trobo molt content i molt còmode amb l’equip”, ha ponderat.
Tot i la diversitat de temàtiques, l’artista ha indicat que el missatge del conjunt del treball és “unir-se a la gent que estimes de veritat” i entendre-ho com “tornar a casa”
Així, aquest nou llançament arriba després d’una etapa en què Makuka ha estat entre els deu artistes més radiats a Catalunya i ha aparegut a la portada de la revista Enderrock. En aquest context, ha remarcat que “segueixo fent el que faig” i ha afegit que “això no és pas la meta, és simplement una etapa més”, tot assenyalant que actualment es troba a París, on estudia producció musical. Pel que fa als directes, l’artista ha anunciat que actuarà el 9 de maig a la Fira de Música Emergent i Familiar de Vila-seca (FiM), i ha indicat que “possiblement faci un concert també a la Festa Major d’Ordino”, encara pendent de confirmació. A més, ha assenyalat que es troba “buscant també altres concerts, festivals o festes majors” tant a Andorra com a l’exterior.