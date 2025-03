Luxemburg protagonitza el Festival Ull Nu com a pont cinematogràfic entre dos petits gegants d’Europa

El Festival Ull Nu celebrarà la seva propera edició entre el 15 i el 18 de maig a Andorra la Vella amb el Gran Ducat de Luxemburg com a país convidat especial, coincidint amb la commemoració dels 30 anys de relacions diplomàtiques entre Andorra i Luxemburg. Per aquest motiu, l’organització ha signat un acord de col·laboració amb el prestigiós Lux Film Fest, fet que permetrà exhibir una selecció destacada de peces cinematogràfiques luxemburgueses durant el festival.

El programa del Festival Ull Nu d’enguany manté oberta la convocatòria fins al 24 de març per presentar curtmetratges a concurs, dirigida exclusivament a joves menors de 35 anys nascuts o residents a Andorra, Catalunya, Navarra, Aragó, País Basc, Occitània o Nova Aquitània. Les obres podran inscriure’s en categories com la ficció, el documental, l’animació, el videoart i el videoclip, entre altres formats audiovisuals.

Pel que fa als premis, el Festival Ull Nu tornarà a premiar el Millor curtmetratge amb 1.500 euros aportats pel Govern. També es reconeixerà el Millor guió amb 1.000 euros per part del Consell General, així com altres guardons: el Premi al Millor muntatge (dotat amb 1.000 euros pel Govern), el Premi a la Millor direcció (1.000 euros patrocinats pel Fòrum de la Joventut d’Andorra), el Premi Jurat Carnet Jove Andorra (1.000 euros), el Premi Memòria Històrica (1.000 euros patrocinats per l’Arxiu Nacional d’Andorra) i els dos Premis Ull Nu LAB (500 euros cadascun patrocinats per la delegació del govern català a Andorra).

A més de la competició audiovisual, el Festival Ull Nu col·laborarà novament amb el festival ClàssicAnd i l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA). En aquest context, el 16 de maig es presentarà l’espectacle ‘Un viatge’ a la plaça del Consell General, una proposta artística que combina música en directe amb projeccions audiovisuals a la façana de la Casa de la Vall per explorar visualment i musicalment la història del Principat d’Andorra.

Com cada any, el públic assistent tindrà la possibilitat de votar presencialment les seves obres preferides, i els guanyadors es donaran a conèixer durant la cerimònia de cloenda, el diumenge 18 de maig a Andorra la Vella. La inscripció dels curtmetratges ja es pot fer a través de la pàgina web del festival o mitjançant les plataformes FilmFest Platform o Festhome.