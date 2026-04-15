  • Els germans Clarets, en un concert de l'ONCA ara fa uns anys. | Arxiu El Periòdic
Condecoració oficial

L’Orde de Carlemany distingirà els germans Claret i Francesc Galobardes per la seva llarga trajectòria cultural

Es reconeix la projecció nacional i internacional de Gerard i Lluís Claret en l’àmbit musical i la tasca de Galobardes en la difusió de la pintura

El Govern atorgarà la condecoració de l’Orde de Carlemany als músics Gerard i Lluís Claret Serra i, a títol pòstum, al pintor Francesc Galobardes Carbonell. Així, s’atorga la distinció als germans Claret pels serveis destacats a la cultura andorrana i a la seva promoció arreu i en reconeixement d’una llarga trajectòria de projecció nacional i internacional en l’àmbit de les arts musicals, mentre que a Galobardes, qui va morir el gener del 2024 als 93 anys, pels serveis destacats a la cultura andorrana i a la seva difusió a Andorra i a l’exterior i en reconeixement d’una llarga trajectòria de projecció nacional i internacional en l’àmbit de les arts pictòriques.

El més destacat
  • Cultura
L’actriu Leticia Dolera i un debat sobre el cristianisme en la cultura pop, caps de cartell de la programació de l’Ull Nu
  • Cultura
El Festival de Jazz d’Escaldes-Engordany posa a la venda abonaments a cegues per assistir als cinc concerts d’enguany
  • Cultura
El Conservatori d’Andorra la Vella presenta el Cicle de Primavera amb 11 actuacions i activitats fins finals de juny
