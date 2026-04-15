L’Orde de Carlemany distingirà els germans Claret i Francesc Galobardes per la seva llarga trajectòria cultural

El Govern atorgarà la condecoració de l’Orde de Carlemany als músics Gerard i Lluís Claret Serra i, a títol pòstum, al pintor Francesc Galobardes Carbonell. Així, s’atorga la distinció als germans Claret pels serveis destacats a la cultura andorrana i a la seva promoció arreu i en reconeixement d’una llarga trajectòria de projecció nacional i internacional en l’àmbit de les arts musicals, mentre que a Galobardes, qui va morir el gener del 2024 als 93 anys, pels serveis destacats a la cultura andorrana i a la seva difusió a Andorra i a l’exterior i en reconeixement d’una llarga trajectòria de projecció nacional i internacional en l’àmbit de les arts pictòriques.