Recorregut per diversos estils musicals

L’ONCA torna al Sax Fest amb un repertori que explora grans clàssics com Bach, Vivaldi i Berlioz

Coll destaca la dificultat tècnica del programa i elogia l’alt nivell del festival, que qualifica de “fita cultural impressionant per a Andorra”

L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) torna a participar en el marc del Sax Fest, i ho fa amb un concert que oferirà un recorregut per diversos estils musicals a través d’obres de compositors com Bach, Vivaldi i Berlioz. El concert tindrà lloc aquest divendres a les 21.00 hores al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

El violinista concertino de l’ONCA, Gabriel Coll, ha destacat que el programa representa “un superviatge musical” per la diversitat d’èpoques i llenguatges. En la prèvia del concert, ha subratllat la dificultat tècnica de tocar obres pensades per a saxòfon: “És un repte, perquè la tonalitat és una mica diferent, amb molts sostinguts i bemolls, i rítmicament és molt exigent”, ha explicat. Segons Coll, el contrast amb repertoris més estructurats com el de Mozart suposa un desafiament estimulant per als intèrprets.

El violinista ha remarcat també la seva vinculació personal amb el festival: “M’agrada molt participar-hi, i de fet ja hi actuava abans que l’ONCA s’hi impliqués. Sempre em reservo aquesta data”, ha confessat. Finalment, ha elogiat la dimensió i la qualitat del certamen, considerant-lo una fita cultural destacada per al país: “Trobo impressionant que a Andorra es faci un festival tan important. Hi actuen els millors del món, són els ‘Messis’ del saxòfon. Si es fes a Barcelona, apareixeria a tots els mitjans”, ha afirmat amb entusiasme.