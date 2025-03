Mostra cultural

L’exposició sobre l’art abstracte de Vassili Kandinsky al CAEE supera els 5.000 visitants

La mostra ha combinat obra gràfica, activitats paral·leles i tallers educatius per acostar l’univers visual de l’artista a públics de totes les edats

L’exposició ‘Vassili Kandinsky. El color i la forma en l’obra gràfica’, que el CAEE ha acollit des del 4 de desembre de 2024 fins al 8 de març de 2025, ha tancat amb un total de 5.250 visitants. La mostra ha despertat un gran interès entre el públic, que no s’ha volgut perdre l’oportunitat de copsar en directe els gravats d’un dels artistes abstractes més influents del segle XX. Amb tot, cal destacar que les arts gràfiques, dins del seu procés creatiu, van esdevenir un dels canals que va utilitzar per experimentar amb la forma, la línia i la textura com a alternativa a la pintura.

Les activitats paral·leles a l’exposició també han despertat un gran interès entre el públic. En aquest sentit, un total de 259 persones han participat en visites nocturnes, conferències i tallers, contribuint així a enriquir la comprensió de l’obra de Kandinsky i el seu impacte en l’art abstracte.

L’exposició també ha comptat amb una destacada participació del públic infantil i escolar, reafirmant el compromís del CAEE amb la difusió cultural i educativa. Com és habitual, s’han dissenyat tallers didàctics i creatius adaptats a diferents franges d’edat per tal d’apropar l’obra de Kandinsky als més petits d’una manera dinàmica i participativa. En total, fins a 1.718 infants i joves (entre 0 i 25 anys), és a dir un 32 % del públic total, han gaudit de les visites i activitats de l’exposició.

L’exposició de Kandinsky ha reafirmat, una vegada més, el CAEE com un referent nacional en la programació artística a Andorra, amb un 63 % de visitants locals; és a dir, 3.281 persones. Pel que fa al públic internacional, el 24 % dels visitants provenien d’Espanya, el 5 % de França i el 8 % restant d’altres països. La mostra ha atret principalment un públic adult, amb un 68 % de visitants majors de 25 anys.