Èxit editorial

L’èxit de ‘Val de Norra’ impulsa una edició especial de col·leccionista i una segona tirada a la vista

El volum d'Albert Pujal, dedicat a la toponímia i onomàstica d'Andorra, es consolida com una obra de referència en l'àmbit lingüístic i cultural

L’acollida que ha tingut ‘Val de Norra’, l’obra recent d’Albert Pujal, ha superat totes les previsions inicials. Després d’un notable interès per part del públic durant la diada de Sant Jordi i les setmanes posteriors, la primera edició del llibre s’ha esgotat en pocs dies. Aquesta resposta entusiasta ha portat l’autor i l’editorial a llançar una edició especial de tapa dura, numerada i signada, que ja es pot trobar a la llibreria La Trenca. Aquesta nova versió vol ser un gest de reconeixement envers els lectors i, alhora, una peça de col·lecció per als amants del patrimoni lingüístic. A més, s’està ultimant una segona edició convencional, que es preveu que arribi a les llibreries a principis de juny.

Lluny del gènere de la novel·la, ‘Val de Norra’ s’erigeix com una obra de divulgació lingüística i cultural que ha sabut connectar amb l’interès creixent dels lectors per la toponímia i l’onomàstica d’Andorra. El llibre presenta una anàlisi rigorosa dels noms de lloc del país i també inclou una recopilació de cognoms amb origen toponímic o gentilici, com ara Adellach, Picart, Badia, Areny, Bastida, Camp, Coma, Font, Grau, Montanya, Prat, Riba o Solana, entre molts altres. Aquest recull no només aporta una visió lingüística, sinó també una dimensió sociològica i genealògica que enriqueix l’obra i la converteix en una eina de gran valor per a investigadors, docents i qualsevol persona interessada en el patrimoni cultural del país.

Albert Pujal, arquitecte i estudiós de les relacions entre llengua i territori, referma amb ‘Val de Norra’ el seu compromís amb la preservació del llegat col·lectiu. L’autor proposa una mirada detallada que convida a redescobrir l’entorn a través dels noms que configuren la nostra història.