L’estiu reactiva l’hàbit lector a Andorra amb l’auge del llibre de butxaca i el fenomen internacional de ‘L’Assistenta’

L’estiu és, per a molts, sinònim de temps lliure i moments de desconnexió. Entre platges, muntanyes i viatges, són nombroses les persones que aprofiten aquests dies per acostar-se de nou a la lectura lúdica. En especial, joves i estudiants que durant el curs escolar han estat immersos en lectures obligatòries i que ara, per fi, poden escollir què llegir. Però també els adults, els quals, durant l’any, veuen llunyà l’hàbit de llegir i recuperen, a les vacances, aquelles històries que havien quedat aparcades per falta de temps o d’energia.
Durant aquesta època, les llibreries perceben clarament aquest moviment. Hi ha més lectors que venen a buscar un acompanyant per a les caminades de muntanya o per als matins a la vora del riu, expliquen des de diversos establiments consultats per EL PERIÒDIC. Una tendència que, aquest estiu, s’ha traduït en un augment de les vendes dels llibres de butxaca. “És un format que agrada molt perquè són més lleugers i fàcils de portar a la bossa o a la motxilla quan surts a passejar”, asseguren des de Llibre Idees.
Aquesta observació també la comparteixen des de la FNAC, on apunten que, malgrat l’aparició del llibre electrònic fa uns anys, “les persones continuen apostant pel format paper”. El responsable de l’establiment destaca que la preferència recau sobretot en edicions més petites i també en aquelles que són “especials o limitades”. Aquesta tria respon, segons apunten, a un lector que busca llibres pràctics per transportar, però també objectes que esdevinguin peces de col·lecció.
Pel que fa a les temàtiques, a la llibreria Món Paper asseguren que la categoria que mai falla a l’estiu és la d’autoajuda. Aquest any, però, hi ha un títol que s’ha imposat clarament: ‘L’Assistenta’, de Freida McFadden. Els tres establiments coincideixen que és el llibre més venut del moment. Des de Món Paper també destaquen altres obres amb bona acollida, com ‘La passadora’, de Laia Perarnau, i ‘El Pla Mestre’, de Javier Serra.
L’obra de McFadden també és de les més comentades pels lectors. La Catarina, una lectora habitual, explica que “en acabar de llegir-me’l, em vaig assabentar que era una trilogia” i que, per això, ha comprat tota la saga aquest estiu i ja està a punt d’acabar el tercer volum. L’Àlex, en canvi, ja havia llegit el primer llibre quan es va publicar. “Està bé, però no entenc el perquè del ‘boom’”, comenta. A parer seu, és un fenomen similar a altres llibres anteriors, però reconeix que “és el clar exemple del que poden arribar a moure les xarxes socials”, fent referència a l’èxit que McFadden ha tingut amb la trilogia a TikTok.
En les seves lectures d’estiu, l’Àlex prefereix llibres més lleugers i versàtils, i aposta per autores com Taylor Jenkins o Elisabet Benavent. Aquesta última també és una de les preferides de l’Anna, qui aprofita l’estiu “per llegir tots aquells llibres que durant l’any no puc”. S’inclina sobretot per la novel·la romàntica, tot i que també li agrada la intriga. Aquestes preferències coincideixen amb el que observen des de la FNAC, on remarquen que la romàntica i el suspens són els gèneres estrella de la temporada.
A Llibre Idees, a més de constatar la bona salut del llibre de butxaca, destaquen l’interès per ‘Mi nombre és Emilia del Valle’, d’Isabel Allende, “l’últim llibre que ha fet ella”, així com ‘L’invencible estiu de Liliana’, de Cristina Rivera, i ‘L’estiu que la meva mare va tenir els ulls verds’, de Tatiana Țîbuleac. “Són llibres que, malgrat tenir un ritme més pausat, també han tingut èxit aquest estiu, ajudant a molts a reconnectar amb la lectura”, expliquen. I és que més enllà del format i el gènere, els llibreters coincideixen que a l’estiu els lectors són més curiosos i s’atreveixen a descobrir autors nous. La lectura es converteix en un ritual que acompanya des d’un viatge llarg fins a una tarda tranquil·la al jardí.
Finalment, Llibre Idees ha vist com aquest estiu triomfava una iniciativa diferent: la secció de ‘llibres sorpresa‘. “Els treballadors triem llibres que creiem que poden agradar, però que potser no es vendrien pel seu aspecte. Només indiquem el gènere i una frase descriptiva, i a partir d’aquí es fa la màgia”, expliquen. L’objectiu és donar una nova oportunitat a obres amb gran potencial però poca visibilitat, i permetre que el lector es deixi sorprendre per la seva pròxima lectura d’estiu. Una proposta que, segons els llibreters, està despertant molta curiositat i que, en alguns casos, ha acabat fent que els lectors tornin a buscar més obres del mateix autor.