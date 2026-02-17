L’Espurna agafa el relleu de l’Espai Jove amb nova imatge creada pels usuaris i identitat pròpia a Sant Julià

Sant Julià de Lòria ha presentat oficialment L’Espurna, el nou nom de l’antic Espai Jove, en una iniciativa que manté el mateix funcionament però estrena identitat i imatge renovada. El canvi, segons ha explicat la consellera de Social, Eva Ramos, neix directament dels joves que utilitzen l’equipament.
“És una proposta que ens van fer fa temps els nois que venen a utilitzar l’espai, perquè no es trobaven prou identificats només amb la denominació d’espai jove”, ha detallat Ramos. Segons la consellera, el concepte era massa genèric: “Espai jove pot abastar moltes coses, però volien una cosa que fos més seva, com tenen altres parròquies, que el lloc de trobada té un nom concret”. Ramos ha remarcat que l’objectiu és reforçar el sentiment de pertinença: “És perquè tinguin ells un lloc, el seu lloc de trobada. Anem cap a l’Espurna, que quedi un lloc concret”.
El canvi també ha comportat una renovació dels colors i de la imatge gràfica. Segons ha explicat la consellera, la petició va arribar després de l’estiu: “Quan va començar a gestionar-ho la Ludoescola els colors eren molt vius i van demanar una cosa més seva, que s’ho trobessin més propi”. De moment, però, no hi ha canvis estructurals en el funcionament de l’espai.
L’Espurna continua oferint un espai obert on els joves poden fer deures, jugar, participar en activitats programades o simplement passar-hi l’estona. “Poden venir a fer deures, poden venir a jugar o a passar l’estona”, ha recordat Ramos.
La programació d’activitats està a càrrec del dinamitzador Joel Tomé, en el marc de la gestió de Ludoescola amb el suport del comú. Les vacances escolars són els períodes amb més afluència. “Sobretot les vacances escolars és quan hi ha més jovent. En períodes com Carnaval o Pasqua és quan hi ha més moviment”, ha assenyalat la consellera. Durant el curs, els joves hi acudeixen principalment a les tardes, sovint abans d’altres activitats.
Pel que fa al perfil d’usuaris, l’espai està obert a joves a partir dels 12 anys. “La majoria són de 12, 13, 14 fins a 16, 17 o 18 anys”, ha explicat Ramos, referint-se principalment a estudiants de secundària, formació professional o universitat.
La consellera també ha volgut fer una crida a incrementar la presència femenina. “Sempre demanem que vinguin, però a vegades, quan hi ha tants nois aquí, els fa una certa angúnia”, ha admès. Tot i això, ha puntualitzat que es tracta d’una situació cíclica: “Són temporades, perquè anteriorment no passava”.