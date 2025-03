L’Espai Caldes inaugura ‘De formes deformes’, una immersió en l’art tridimensional de Miquel Planchart

L’Espai Caldes ha acollit, aquest matí, la inauguració de l’exposició ‘De formes deformes’, una mostra de l’artista Miquel Planchart. La mostra es complementarà amb diverses activitats, entre les quals destaquen les visites guiades a càrrec de l’autor. Aquestes tindran lloc el dissabte 22 de març a les 16.00 hores i el dissabte 26 d’abril a les 12.00 hores. En aquestes sessions, els assistents podran conèixer de primera mà el procés creatiu i les motivacions de l’artista darrere de les seves obres.

D’aquesta manera la mostra està conformada per una quarantena d’imatges tridimensionals creades amb la tècnica estereoscòpica que sorprèn els espectadors pel seu caràcter surrealista. De fet, mitjançant l’ús d’unes ulleres 3D, els visitants poden gaudir d’una doble lectura de les obres: per un costat, perceben imatges abstractes i mons onírics, mentre que, a través de les ulleres, se’ls revela una dimensió figurativa que permet una nova interpretació de les formes.

“La idea original era un llibre de fotografia en blanc i negre, però amb el sistema de fotografia estereoscòpica. Tot va començar fent proves amb una de les imatges que no em va acabar de convèncer de com quedava, que era un tros de tela penjant, i li vaig començar a donar voltes. Aquestes voltes em van sorprendre perquè em donaven resultats que no m’esperava“, ha explicat Planchart durant la inauguració. “Vaig veure que hi havia imatges que funcionaven molt bé, altres que no tenien cap sentit, i va ser a partir d’aquí que vaig seguir provant amb altres imatges fins a veure com va resultar l’exposició”, ha afegit.

L’exposició, la qual inclou un ambient sonor creat per l’estudi de creació sonora Fonorama, presenta una selecció triada a partir d’un conjunt inicial d’unes 400 fotografies. De fet, la mostra s’organitza en diferents blocs -ruïnes, inanimats, indústria, arquitectònics, rostres i natura- que inclouen imatges que Planchart va capturar en espais tan diversos com inesperats, com el reflex d’una pintura en un mirall dins d’un taller de pintor a Rubí, el paisatge després d’un incendi a prop de Montserrat, el complex industrial de Repsol a Tarragona, l’interior d’una central tèrmica abandonada o fins i tot una graella d’il·luminació d’un estudi de TV3.