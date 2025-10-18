Sant Martí de la Cortinada acull el tercer concert del cicle de tardor de l’ONCA i l’Àrea de Museus i Monuments

La Fundació ONCA i l’Àrea de Museus i Monuments del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports han celebrat el tercer concert del cicle de tardor sota el títol ‘Ecos del romànic’, en el marc de la vuitena edició del programa ‘Canya als museus’. Després de les esglésies romàniques de Sant Joan de Caselles i Santa Coloma, és el torn aquest dissabte de Sant Martí de la Cortinada a Ordino amb el Duo Romaria del guitarrista Roland Moles i la cantant Mariana Carrilho, que han proposat un viatge cíclic des de la infància amb la nana al ritu amb la dansa, de la foscor al foc, del silenci al trànsit.
El projecte neix, segons expliquen Moles i Carrilho, d’una evolució natural del seu anterior programa ‘Ecos del Sur’, de l’any passat. “A ‘Ecos del Sur’ fèiem un repertori molt semblant, però no tenia un fil conductor”, comenta Moles. Aquesta vegada, han volgut dotar el concert d’una estructura més clara i expressiva, articulada al voltant del contrast entre la intimitat de les nanes i la festivitat de les cançons populars. “El contrast entre una nana, que és una peça lenta, bonica, molt diferent entre totes i la part de la festivitat, de les cançons”, afegeix el músic. Les nanes, diu, representen “la foscor, la intimitat, el fet d’estar a casa”, mentre que les cançons evoquen “la part més viva, de festa, de ball, amb una mica d’essència flamenca, del fandango o de la petenera”.
A la segona part, el programa pren un caire més ritualista i espiritual, amb peces inspirades en la cultura afro-brasilera i ioruba. “Són cançons inspirades en la cultura del poble ioruba, algunes populars i d’altres harmonitzades per Villalobos”, explica Carrilho, qui destaca la dimensió simbòlica d’aquesta música i la seva connexió amb els orígens africans. “Jo soc de Moçambic i m’encanta poder portar un aire d’Àfrica també a Andorra. És com molt inesperat”, afirma la cantant. Aquesta estrena ha servit com una “prova pilot” d’un projecte que els dos artistes volen continuar explorant i ampliant. “Tenim pensat promocionar-lo el màxim que puguem, explotar-lo, és una estrena i ara tenim pensat portar-ho per tot arreu”, ha expressat Moles.
El cicle ‘Ecos del romànic’ clou a la Massana
El cicle, que ha estat dissenyat sota la influència del moviment romàntic com a exaltació de l’edat mitjana, gaudeix de quatre concerts en format de cambra, protagonitzats per músics de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) i per músics del país. L’última trobada serà el 8 de novembre a les 12.00 hores a l’església de Sant Climent de Pal, a la Massana, on el violoncel·lista de l’ONCA, Jordi Claret, tancarà el cicle de tardor amb el programa ‘Nostàlgia i misteri’ que consta de dues grans obres per a violoncel de Cassadó i Saint-Saëns, intercalades amb petites obres de Massenet o Kodály, informa l’ANA.