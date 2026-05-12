L’Escola de Teatre Entreacte porta al Teatre Comunal sis muntatges amb una seixantena d’alumnes de totes les edats

L’Escola de Teatre Entreacte celebrarà del 14 al 17 de maig la 9a Mostra de Teatre al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, una cita que reunirà una seixantena d’alumnes de totes les edats sobre l’escenari amb sis propostes teatrals obertes al públic. La mostra permetrà veure muntatges interpretats per alumnes d’entre 5 i 65 anys, els quals compartiran davant del públic el treball desenvolupat al llarg del curs 2025-2026. Totes les obres han estat escrites i dirigides per Mercè Canals, directora i professora de l’escola, mentre que les escenografies van a càrrec de Judith Puig, escenògrafa i també alumna del centre.
Des d’Entreacte remarquen que la Mostra de Teatre és “un dels moments més especials de l’any” perquè permet als alumnes viure l’experiència escènica completa, des del treball de personatges fins a la posada en escena davant del públic. La programació d’enguany inclou muntatges centrats en l’humor, el misteri, els records i la reflexió, adaptats als diferents grups i edats de l’escola. El tret de sortida serà dijous 14 de maig amb ‘Embolics’, del grup Prosceni.
Divendres serà el torn d’‘Assassinats a l’Hotel Àgata’, del grup Attrezzo, i de ‘Del Walkman al TikTok’, del grup Making Off. Dissabte es representaran ‘El paquet de la discòrdia’, del grup Tramoistes, i ‘Connectats’, del grup Shakespeare. Finalment, diumenge es podrà veure ‘El secret de l’àvia’, del grup Bambalines, seguit novament de ‘Del Walkman al TikTok’. L’escola destaca que la Mostra posa en valor “la feina feta durant tot el curs, l’evolució de cada alumne i la força del teatre com a eina d’expressió, creixement personal i treball col·lectiu”. Totes les representacions tindran entrada gratuïta i oberta a tothom.