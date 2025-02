L’escenari del Teatre Comunal es vesteix de reivindicació per al Dia Internacional de la Dona amb ‘Reflexos d’Igualtat’

El pròxim 8 de març, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de la Dona, es presentarà a Andorra la Vella l’obra de teatre “Reflexos d’Igualtat”, escrita i dirigida per Mercè Canals, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella. La iniciativa, impulsada per l’Associació de Dones d’Andorra (ADA) i amb el suport de la corporació comunal de la capital, vol posar en relleu la importància de la lluita per la igualtat de gènere.

Segons la presidenta de l’ADA, Mònica Codina, aquesta data ha de ser entesa com un dia de reivindicació i reflexió. “Malauradament, encara no hem de celebrar moltes coses, però sí commemorar la història de les dones que han treballat pels drets i la igualtat entre homes i dones”, ha expressat. Així mateix, ha destacat que el projecte se centra especialment en la gent jove, ja que “el feminisme es posa en dubte per determinats sectors i és fonamental que els joves creguin en la lluita per la igualtat”. Durant la roda de premsa, Codina, ha destacat que fa prop d’un any “vam considerar que les activitats que es duien a terme el 8 de març no eren adequades per aquest dia”.

L’obra busca apropar-se a les llars a través de la cultura, una estratègia que, segons Codina, resulta essencial per fer arribar el missatge. “Els missatges a les xarxes socials estan tergiversant el significat del feminisme i és complicat arribar als joves a través de conferències. Per això vam pensar que el teatre podia ser una eina efectiva per reflectir la lluita per la igualtat de drets i oportunitats”, ha explicat.

També s’espera que l’obra tingui un impacte en els adults. En aquest sentit, la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, ha destacat la importància de projectes com aquest per sensibilitzar tota la societat: “Crec que el missatge és important i s’ha de transmetre des d’espais diversos, com el teatre. Hem de continuar treballant per assolir una societat més justa i equilibrada”.

L’obra ‘Reflexos d’Igualtat’ presenta un grup de cinc joves amb experiències i actituds molt diferents. Entre ells, un noi amb actituds masclistes que ha crescut en un entorn on aquestes conductes eren normals. A través de les seves històries, es reflecteixen les dificultats, desigualtats i estereotips que encara persisteixen en la societat. “Hem treballat amb els joves de manera intensa, fent improvisacions i aprofundint en les seves emocions perquè visquin la història des de dins”, ha explicat la directora de l’obra, Mercè Canals, concloent en afirmar que “volem que el públic surti de la sala fent una reflexió sobre la igualtat”.