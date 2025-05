Dansa tradicional i música en directe

L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella presenta ‘Un dia d’estiu’ en el festival de primavera

L’espectacle, amb música en directe de l’Institut de Música, oferirà tretze danses i un homenatge a la Plaça del Poble

L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella celebrarà el seu festival de primavera amb l’espectacle Un dia d’estiu, el dissabte 10 de maig a les 19 h al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. El muntatge oferirà un recorregut coreogràfic per moments típics d’un dia festiu d’estiu en un poble i inclourà un homenatge especial a la Plaça del Poble.

El festival comptarà amb la participació dels alumnes de Música tradicional de l’Institut de Música del comú, que interpretaran música en directe durant la segona part de l’actuació.

S’hi representaran un total de tretze danses, amb la participació de les seccions infantils i del cos de dansa de l’Esbart. Entre les peces que oferirà el cos de dansa hi ha Suite de muntanya, Vals-jota d’en Peret Blanc, Gitanes de Sant Celoni i dues coreografies creades el 2024 per al Jambo: Believer (Imagine Dragons) i Another One Bites the Dust (Queen).

Les seccions infantils interpretaran danses tradicionals com La pastoreta, La muntanyenca, Ball del Sant Ferriol, Xotis Pepa, Polca occitana, Polca d’en Roviretes i, per acabar, Molta tralla d’Oques Grasses.

L’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella, fundat l’any 1981, és una entitat cultural dedicada a la preservació i difusió de la dansa tradicional d’Andorra i dels Països Catalans. L’entrada a l’espectacle és gratuïta i oberta a tothom.